「うまいのに嫌われる？川口のラーメンショップが話題 “毎日行列”が生んだまさかの悲劇」
お店の駐車場で落書きされた店主の車
2025年10月1日、ついに川口市に【ラーメンショップ マルナミ 川口店】がオープン！
川口市初の“ラーメンショップ系”として話題沸騰中。
一度食べたら忘れられない、中毒性抜群の味わいが自慢。11月には早くも浦和に２号店がオープン予定。
【「ラーメンショップ マルナミ 川口店」店舗概要】
店名：ラーメンショップ マルナミ 川口店
ラーメンショップ マルナミ 店外の写真
電話：048-299-8915
住所：〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-2カズサビル1階
アクセス：JR京浜東北線 西川口駅東口より徒歩5分
営業時間：11:00～21:00 ※営業時間は今後変更する場合がございます。
定休日：月曜日
座席数：15席
■ 味は絶品、それでも“日本一嫌われている”ラーメンショップ
地方都市の片隅にある一軒のラーメンショップ。
その名を聞けば「うまい」「行列ができる」と評判の人気店だ。
だが今、この店が「日本一嫌われているラーメンショップ」としてSNSで注目を集めている。
落書きされた店主の車1
落書きされた店主の車2
【きっかけは“落書き被害”】
ある日、店の駐車場に停めていた店主の車が、何者かによりスプレーで落書きされるという被害に遭った。
さらに、X（旧Twitter）上でも「接客が怖い」「態度が悪い」といった投稿が拡散。
だが、実際に訪れた客からは「味は最高」「あの雰囲気がクセになる」「これこそラーショ」と真逆の声も。
【毎日行列、地元では「嫉妬」説も】
店の前には連日長蛇の列。昼時には1時間待ちも珍しくない。
近隣の飲食店関係者の間では「人気が出すぎて妬まれているのでは」との声も上がる。
地元の常連客は語る。
「店主は不器用だけどまっすぐ。あの味は、他では食べられない。」
正午12:00頃のラーメンショップの様子
店主おすすめ 特製ラーメン&ネギ丼
店主のコメント「嫌われてもいい、ラーメンで勝負する」
ラーメンショップ マルナミ 川口店 店主は淡々と語った。
「SNSで何を書かれても、どんなイタズラをされてもラーメンで勝負するだけ。
行列を作ってくれるお客さんがいる限り、やめる気はありません。」
その言葉に、多くのネットユーザーが共感の声を寄せている。
インスタグラムでは「職人魂がかっこいい」「応援したい」というDMが相次ぎ、
“#嫌われても旨いラーメンショップ” がトレンド入り目前となっている。
■ ネットの反応
・「こういう店こそ本物！」
・「叩かれても味で黙らせるスタイル、好き」
・「行列ができる＝嫉妬されるってことだよね」
「嫌われても、愛される味」
批判もある。しかし、行列が証明するのはただひとつ。
――“本当にうまい”という事実だ。
「嫌われても構わない」
そう言い切る店主のラーメンが、今日も誰かの心を熱くしている。
有名YouTuberエビマヨ参戦！「大食いチャレンジ」開催中
── 30分以内に完食で賞金3万円、話題の大食い系YouTuberが続々来店 ──
話題の飲食イベント「大食いチャレンジ」が現在開催中です。
人気YouTuber・エビマヨ氏をはじめ、複数の大食い系YouTuberが来店し、注目を集めています。
チャレンジでは、制限時間30分以内に完食した参加者に、賞金3万円を進呈いたします。
