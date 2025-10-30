「うまいのに嫌われる？川口のラーメンショップが話題　“毎日行列”が生んだまさかの悲劇」

ラーメンショップ⚪︎波お店の駐車場で落書きされた店主の車

2025年10月1日、ついに川口市に【ラーメンショップ マルナミ 川口店】がオープン！

川口市初の“ラーメンショップ系”として話題沸騰中。

一度食べたら忘れられない、中毒性抜群の味わいが自慢。11月には早くも浦和に２号店がオープン予定。

【「ラーメンショップ マルナミ 川口店」店舗概要】

店名：ラーメンショップ マルナミ 川口店

ラーメンショップ マルナミ 店外の写真

電話：048-299-8915

住所：〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-2カズサビル1階

アクセス：JR京浜東北線 西川口駅東口より徒歩5分

営業時間：11:00～21:00 ※営業時間は今後変更する場合がございます。

定休日：月曜日

座席数：15席

■ 味は絶品、それでも“日本一嫌われている”ラーメンショップ

地方都市の片隅にある一軒のラーメンショップ。

その名を聞けば「うまい」「行列ができる」と評判の人気店だ。

だが今、この店が「日本一嫌われているラーメンショップ」としてSNSで注目を集めている。

落書きされた店主の車1落書きされた店主の車2

【きっかけは“落書き被害”】

ある日、店の駐車場に停めていた店主の車が、何者かによりスプレーで落書きされるという被害に遭った。

さらに、X（旧Twitter）上でも「接客が怖い」「態度が悪い」といった投稿が拡散。

だが、実際に訪れた客からは「味は最高」「あの雰囲気がクセになる」「これこそラーショ」と真逆の声も。

【毎日行列、地元では「嫉妬」説も】

店の前には連日長蛇の列。昼時には1時間待ちも珍しくない。

近隣の飲食店関係者の間では「人気が出すぎて妬まれているのでは」との声も上がる。

地元の常連客は語る。

「店主は不器用だけどまっすぐ。あの味は、他では食べられない。」

正午12:00頃のラーメンショップの様子店主おすすめ 特製ラーメン&ネギ丼

店主のコメント「嫌われてもいい、ラーメンで勝負する」

ラーメンショップ マルナミ 川口店 店主は淡々と語った。

「SNSで何を書かれても、どんなイタズラをされてもラーメンで勝負するだけ。

行列を作ってくれるお客さんがいる限り、やめる気はありません。」

その言葉に、多くのネットユーザーが共感の声を寄せている。

インスタグラムでは「職人魂がかっこいい」「応援したい」というDMが相次ぎ、

“#嫌われても旨いラーメンショップ” がトレンド入り目前となっている。

■ ネットの反応

・「こういう店こそ本物！」

・「叩かれても味で黙らせるスタイル、好き」

・「行列ができる＝嫉妬されるってことだよね」

「嫌われても、愛される味」

批判もある。しかし、行列が証明するのはただひとつ。

――“本当にうまい”という事実だ。

「嫌われても構わない」

そう言い切る店主のラーメンが、今日も誰かの心を熱くしている。

有名YouTuberエビマヨ参戦！「大食いチャレンジ」開催中

── 30分以内に完食で賞金3万円、話題の大食い系YouTuberが続々来店 ──

話題の飲食イベント「大食いチャレンジ」が現在開催中です。

人気YouTuber・エビマヨ氏をはじめ、複数の大食い系YouTuberが来店し、注目を集めています。

チャレンジでは、制限時間30分以内に完食した参加者に、賞金3万円を進呈いたします。

