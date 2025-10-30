「うまいのに嫌われる？川口のラーメンショップが話題　“毎日行列”が生んだまさかの悲劇」

2025年10月1日、ついに川口市に【ラーメンショップ マルナミ 川口店】がオープン！


川口市初の“ラーメンショップ系”として話題沸騰中。


一度食べたら忘れられない、中毒性抜群の味わいが自慢。11月には早くも浦和に２号店がオープン予定。



【「ラーメンショップ マルナミ 川口店」店舗概要】


店名：ラーメンショップ マルナミ 川口店　　　　　　　　　　　　　　



電話：048-299-8915


住所：〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-2カズサビル1階


アクセス：JR京浜東北線 西川口駅東口より徒歩5分


営業時間：11:00～21:00 ※営業時間は今後変更する場合がございます。


定休日：月曜日


座席数：15席



■ 味は絶品、それでも“日本一嫌われている”ラーメンショップ


地方都市の片隅にある一軒のラーメンショップ。


その名を聞けば「うまい」「行列ができる」と評判の人気店だ。


だが今、この店が「日本一嫌われているラーメンショップ」としてSNSで注目を集めている。




【きっかけは“落書き被害”】


ある日、店の駐車場に停めていた店主の車が、何者かによりスプレーで落書きされるという被害に遭った。


さらに、X（旧Twitter）上でも「接客が怖い」「態度が悪い」といった投稿が拡散。


だが、実際に訪れた客からは「味は最高」「あの雰囲気がクセになる」「これこそラーショ」と真逆の声も。



【毎日行列、地元では「嫉妬」説も】


店の前には連日長蛇の列。昼時には1時間待ちも珍しくない。


近隣の飲食店関係者の間では「人気が出すぎて妬まれているのでは」との声も上がる。


地元の常連客は語る。



「店主は不器用だけどまっすぐ。あの味は、他では食べられない。」





店主のコメント「嫌われてもいい、ラーメンで勝負する」


ラーメンショップ マルナミ 川口店 店主は淡々と語った。



「SNSで何を書かれても、どんなイタズラをされてもラーメンで勝負するだけ。


行列を作ってくれるお客さんがいる限り、やめる気はありません。」



その言葉に、多くのネットユーザーが共感の声を寄せている。


インスタグラムでは「職人魂がかっこいい」「応援したい」というDMが相次ぎ、


“#嫌われても旨いラーメンショップ” がトレンド入り目前となっている。



■ ネットの反応


・「こういう店こそ本物！」


・「叩かれても味で黙らせるスタイル、好き」


・「行列ができる＝嫉妬されるってことだよね」



「嫌われても、愛される味」



批判もある。しかし、行列が証明するのはただひとつ。


――“本当にうまい”という事実だ。



「嫌われても構わない」


そう言い切る店主のラーメンが、今日も誰かの心を熱くしている。



有名YouTuberエビマヨ参戦！「大食いチャレンジ」開催中


── 30分以内に完食で賞金3万円、話題の大食い系YouTuberが続々来店 ──



話題の飲食イベント「大食いチャレンジ」が現在開催中です。


人気YouTuber・エビマヨ氏をはじめ、複数の大食い系YouTuberが来店し、注目を集めています。


チャレンジでは、制限時間30分以内に完食した参加者に、賞金3万円を進呈いたします。




