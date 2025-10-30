“旅と記念日をもっと楽しく” ラブグラフが「トラベル部門」を新設

株式会社ラブグラフ

出張撮影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」を運営する株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下 純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）は、旅行需要の拡大と多様化する旅の楽しみ方に応えるべく、2025年11月より新たに「トラベル部門」を立ち上げることをお知らせいたします。

▪︎立ち上げの背景

・インバウンドを含めた旅行需要の増加/記念日を旅行先で過ごすニーズの拡大

訪日観光客数の回復と国内旅行需要の高まりを背景に、旅行先での“体験”と“記録”の両方に価値を求める傾向が高まっています。特に、プロポーズ、結婚記念日、誕生日などの「人生の特別な記念日」を旅先で過ごすスタイルが定着し、その大切な瞬間を写真に残したいという需要が高まっています。

・ オーバーツーリズム対策と地域活性化の必要性

一方で、観光地の集中によるオーバーツーリズムが課題となっています。この状況を解消し、持続可能な観光を推進するためには、まだ光が当たっていない地域の魅力を再発掘・発信し、観光客を広域に分散させる戦略的な取り組みが不可欠です。本部門では、旅行先での記念日をより特別な思い出として残すプレミアムな撮影サービスや、地域の魅力を再発見・発信する独自の観光プログラムを展開いたします。地域内の事業者と密接に連携することにより、インバウンドを含む旅行者の体験価値を高めるとともに、観光客の分散を促し、地域経済の活性化とオーバーツーリズム対策にも貢献してまいります。

▪︎新事業内容

１. 記念日旅行 × 撮影サービス

プロポーズや結婚記念日、誕生日など、旅先で迎える人生の特別な記念日を、プロのカメラマンが丁寧に撮影し思い出を残します。ホテルや旅館などの宿泊事業者様と連携し、その施設環境や地域特性を最大限に活かしたOEM撮影プランを共同で開発。撮影の依頼受付から当日のオペレーション、納品に至るまでをワンストップで提供し、大切な一日を「永く心に残る一生の思い出」へと昇華させるお手伝いをいたします。

記念日や家族旅行の撮影事例

２. 地域連携プログラム

全国に約1,500名在籍する独自のカメラマンネットワークを最大限に活用し、旅行者が「撮りたくなる」観光スポットを戦略的に発掘・発信いたします。地域事業者や自治体等に向けた観光プロモーション支援事業（新たなフォトスポット開発、SNSでの情報発信強化、観光ガイド向け写真撮影教室の開催など）に加え、地域の文化や自然を舞台にした付加価値の高い撮影体験を提供。これにより、観光客の広域分散を促進し、地域経済の活性化を力強く推進してまいります。

地域の魅力を伝える・旅に行きたくなる撮影事例

３. 海外旅行者向け撮影サービス「Capture My Japan」の機能強化

海外旅行者向け撮影サービス「Capture My Japan」において、予約システムを刷新し、対応カメラマンのネットワークを拡大いたします。さらに、旅の途中でも柔軟に撮影を体験できるよう、前日や当日予約が可能なプログラムも新たに開始します。これにより、旅行者が好みに合わせ、よりフレキシブルにプロカメラマンによる質の高い撮影を体験できる利便性の高い仕組みへと進化させます。

▪︎今後のスケジュールと協業パートナーの募集について

本部門の具体的なサービス内容は、2025年11月以降、順次公開を予定しております。この新たな事業展開に合わせ、当社の活動趣旨にご賛同いただき、本事業を共に創り上げてくださる地方自治体・企業様を広く募集いたします。（公開内容、順序などは変更となる場合があります）

第一弾：宿泊施設様との共同企画を皮切りにサービスを開始

第二弾：地域活性化に貢献する連携プログラムを本格展開

第三弾：インバウンド向けサービスの機能・地域を拡充

ご関心をお持ちいただけた自治体・企業様は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://corporate.lovegraph.me/#contact

Lovegraph(ラブグラフ)（ https://lovegraph.me ）は、家族やカップルのおでかけに、プロのカメラマンが同行し写真撮影をする、出張撮影サービスです。撮影件数は累計170,000組に上り、お誕生日や記念日、七五三やお宮参りなど様々なシーンでご利用いただいております。



Lovegraphアカデミー（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております。

株式会社ラブグラフ

社名 ：株式会社ラブグラフ（Lovegraph Inc.）

代表取締役：駒下純兵、本間達也

設立 ：2015年2月12日

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

事業内容 ：

１.撮影事業：

「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、出張撮影サービス「Lovegraph」「Capture My Japan」を日本全国で展開しています。

２.教育事業：

初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向けの写真教室「Lovegraphアカデミー」を開催しています。



コーポレートサイト：https://corporate.lovegraph.me/

Instagram：https://www.instagram.com/lovegraph_me/