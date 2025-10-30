23歳社長が仕掛ける今、トップクラスで勢いのある和食ブランド──牛カツ世桜、富士山と大阪・長堀橋に2店舗オープン！
訪日観光客に圧倒的支持を受ける新しい形の和食ブランド「牛カツ世桜」が、2025年10月に富士山店（山梨県）と長堀橋店（大阪府）を2店舗オープン。
日本の美と味を五感で味わう“和の感動体験”を提供します。
焼き加減を選ぶ、味覚の演出。一口で広がる、和牛の真髄。
牛カツ世桜では、豊かな霜降りととろける食感を持つ和牛を、お好みの焼き加減で仕立てることができます。
香ばしい衣に包まれた、とろけるような和牛。霜降りの美しさと、噛むほどにあふれる旨みが、口の中で調和します。
火入れの違いが旨味の表情を変え、味覚の体験価値を高めます。
さらに、店内の羽釜で丁寧に炊き上げた艶やかなご飯が、牛カツの余韻を深め、“本当の和食”としての完成度を引き上げます。
一皿を通じて、五感で味わう日本の和食体験をお届けします。
“顧客の旅の期待”から逆算された設計思想
「世桜」は、訪日外国人の行動パターンや期待値をもとに設計された新しい形の和食ブランドです。
観光客が旅先で思い出の1ページとなるような”体験価値”を提供します。
料理だけでなく、空間・接客・写真映えまで、来店者の行動や期待に合わせて設計されています。
職人不要・短時間営業でも高収益を実現する運営モデルで、品質と体験価値を両立している業態です。
勢いが止まらない──国内外で加速する“和の感動体験”
2025年10月は「世桜」ブランド店舗が国内3店舗がオープン。
それ以外にも、2025年はベトナムで「牛カツ世桜」「日本鰻世桜」が開業しています。
ベトナム出店最初の牛カツ世桜の成功を受け、現地在住者や観光客の“安心して通える日本食”のニーズに応える形で、今後も海外へも展開していきます。
さらには国内でも以降続々と世桜ブランドの出店が決定しており、“五感で味わう和の没入体験”として国内外で注目を集めています。
今後も、鰻・和牛・寿司手巻き寿司など、その他ジャンルごとに特化した業態やコース提供の店舗を順次立ち上げ、旅先での“選ばれる和食体験”を拡張していきます。
“和食の新定番”を次なる舞台へ
「世桜」では現在、観光地・繁華街・インバウンド需要の高いエリアを中心に、フランチャイズ加盟店を限定募集しています。立地選定から開業支援、集客設計まで本部が一貫サポート。
未経験でも安心して始められる運営モデルで、様々な業態が出店予定。
“和の感動体験”を、あなたの街で届けませんか？
お問い合わせ、説明会は随時受付中です。
加盟募集サイト :
https://yosakura.studio.site
店舗情報
・日本料理世桜本店(大阪)
・日本鰻世桜富士山店(山梨)
・牛カツ世桜ファンケビン(ベトナム)
・日本鰻世桜ホーチミン1号店(ベトナム)
・牛カツ世桜富士山店(山梨)
・牛カツ世桜長堀橋店(大阪)
・寿司世桜(大阪)
・日本鰻世桜(祇園)※準備中
・和牛世桜※準備中
・日本茶世桜※準備中
・手巻き寿司世桜（大阪）※準備中
その他3店舗(物件選定中)
新店舗情報・アクセス
【牛カツ世桜 富士山店】
住所：〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田３丁目１５－７
営業時間：11:00～16:00(木曜定休日)
【牛カツ世桜 長堀橋店】
住所：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目３－１３
営業時間：10:30～14:30/18:00～22:00
詳細・SNS
・ Instagram：@gyukatsu_yosakura
会社概要
会社名：株式会社世桜
代表者：代表取締役 高原彰人
所在地：大阪府大阪市城東区諏訪2丁目1-15 3階
ハノイオフィス : 4F 146, P. Phan Kế Binh, Cống Vị, Ba Đình, Ha Nội, ベトナム
事業内容：インバウンド特化型和食レストランの企画・運営、フランチャイズ展開
FC加盟募集サイト：https://yosakura.studio.site/
