全国約16万人をオンラインでつなぐ「PULSEZスイムフェスティバル2025」開催

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、スポーツICTソリューションサービス「PULSEZ（パルセズ）」を活用したオンラインスイミングイベント「PULSEZスイムフェスティバル2025」（期間：2025年11月1日～12月28日）を開催します。

本イベントは、全国のスイミングスクールを「PULSEZ」でつなぎ、スクールの垣根を越えた交流の場を創出します。「PULSEZ」を導入した一部スイミングスクールが対象で、全国190施設から約16万人が参加する予定です。泳力や年齢に応じたコースがあり、幅広い参加者が楽しむことができます。

これまで「PULSEZ」は、全国300施設以上のスイミングスクールに導入され、スポーツスクールの体験価値向上をサポートしてきました。今回新たな取り組みとして、「より広がる、よりつながる」をコンセプトに、オンラインのスイミングイベントを開催します。

従来のスイミング大会では、タイムの速いごくわずかな生徒のみが会場に赴き競技を行う形でした。本イベントでは「PULSEZ」を活用して全国のスイミングスクールをオンラインでつなぎ、タイムを計測することで、スクールの垣根を超えたランキングを実現。特別な会場に行かずとも、すべての生徒が競技に参加することができます。

また、「小さなヒーローをたくさん生みたい」という思いから、泳力に関わらずイベントを楽しめるコースも複数設定しています。泳力を競うコースでは、種目別・学年別・誕生月別・男女別で表彰を行うことで、より多くの生徒に賞賛の機会を創出。水泳やスイミングスクールを楽しむことを増やし、業界全体の活性化にも寄与します。

「PULSEZ」は、本イベントを通じて生徒たちの「楽しい」という気持ちと挑戦する心を育みます。今後も継続開催を予定しており、スポーツスクールとの連携を深めながら、業界の発展に寄与してまいります。

【イベント概要】

- 開催期間: 2025年11月1日（土）～2025年12月28日（日）- 参加予定スクール：株式会社ルネサンス（スポーツクラブ ルネサンス）株式会社ティップネス（フィットネスクラブ ティップネス）株式会社イトマンスポーツウェルネス（イトマンスポーツスクエア）株式会社アクトス（スポーツクラブ アクトス）- 主催: ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

 競技方法

各エントリーコースに定められた方法で実施します。

- チャレンジコース: 店舗・スクールを超えて挑戦できる個人種目です。種目は、板キック、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレーがあり、進級度合いに応じてエントリー種目を設定することができます。- ビギナーコース: スイミングスクールに通い始めたばかりの生徒も楽しめる個人種目です。「フローティング競争」など、児童も楽しめる種目を実施スクールで用意しています。- エンジョイコース: 泳力に関わらず楽しめるチーム種目です。板キックリレーなど、チーム対抗で楽しめる種目を実施スクールで用意しています。

 記録方法・表彰方法

新たにリリースされる「記録会モード」でタイムと動画を記録し、PULSEZでタイム測定データを集計。特設サイトにて翌日朝6時頃にランキングを表示します。

なお、記録された映像やタイムは会員向けのマイページに配信され、日ごろのレッスンとは異なる子どもの成長や成果を映像とともに振り返ることができます。

マイページ：記録会結果（イメージ画像）

詳細はイベントページを確認ください。

https://ict.sonynetwork.co.jp/pulsez/swimming/pulfes2025/

https://ict.sonynetwork.co.jp/pulsez/swimming/

＜PULSEZに込めた想い＞

PULSEZという名称は「鼓動」を意味する「PULSE」に由来し、体を動かすことで生まれる鼓動とスポーツの感動による心の高鳴りを表現しています。また、複数形を意味する「Z」には、会員や保護者、コーチやスクールの仲間とつながりながら、ともにレッスンを楽しんで欲しいという願いを込めています。

