内田洋行ITソリューションズ、11/12(水)より「食品表示」に関する最新動向セミナーを開催
今回のセミナーは、2025年3月に改訂された食品表示基準や、期限表示・栄養表示に関する最新ガイドラインを踏まえ、食品業界に求められる対応策と今後の制度改正の見通しについて、専門家がわかりやすく解説するオンラインセミナーです。
講師には、一般社団法人Food Communication Compass代表、消費生活コンサルタントとして食品表示制度に精通する森田満樹氏を迎え、栄養強化目的食品添加物の省略規定の削除、栄養素等表示基準値・栄養強調表示、個別品目表示ルールの改正、食品期限表示の設定ガイドラインの見直し、アレルギー表示の今後の方向性など、制度改正の全体像をご紹介します。
▽セミナーお申込みはこちら https://www.uchida-it.co.jp/seminar/20251112/(https://www.uchida-it.co.jp/seminar/20251112/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20251112&argument=aOYoGgJf&dmai=a68fede8da4e50)
【セミナー概要】
一般社団法人Food Communication Compass 代表
消費生活コンサルタント
森田 満樹 氏
食品表示の最新動向として、2025年3月食品表示基準の改訂（栄養強化目的食品添加物の省略規定の削除、栄養素等表示基準値・栄養強調表示、個別品目表示ルールの改正と別表の削除に伴う食品表示改正の留意点）、食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し（2025年3月）、日本版包装前面栄養表示のガイドラインの検討状況、栄養機能食品に係る改正の検討会の検討状況、今後のアレルギー表示の見通しなどについて、解説します。
【開催概要】
タイトル：食品表示の最新動向と業務効率化セミナー
開催期間：2025年11月12日(水) 9:00 ～ 18:00
申込締切：2025年11月11日(火) 18:00
参加費 ：無料
形 式 ：オンライン配信
【株式会社内田洋行ITソリューションズについて】
会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ
所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング
代表者 ： 内藤 祐介
設立 ： 1969年3月8日
資本金 ： 4億6,000万円
事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス
ソフトウェアの開発、販売、保守サービス
URL ： https://www.uchida-it.co.jp/