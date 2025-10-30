企業向け生成AI活用プラットフォーム「Graffer AI Studio」、「モデル自動選択機能」を提供開始

生成AI活用による企業変革を実現する株式会社グラファー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井大地、以下「当社」）は、企業向け生成AI活用プラットフォーム「Graffer AI Studio」において、2025年10月30日（木）より新機能「モデル自動選択機能」の提供を開始します。本機能は、ユーザーが入力したプロンプト（指示）内容を解析し、用途や目的に応じて最適な大規模言語モデル（LLM）を自動で選定します。モデル選びの負担をなくし、誰でも簡単に使えるAI活用を実現します。



背景

株式会社グラファー

生成AIの進化により、OpenAI「GPTシリーズ」、Google「Geminiシリーズ」、Anthropic「Claudeシリーズ」、Meta「Llama」など、多様なLLMが台頭しています。選択肢の拡大は可能性を広げる一方で、現場では次の3つの課題が顕在化しています。

- LLMごとの特性の習熟にかかる時間の増加- コストと性能のミスマッチによる費用超過- 得意分野ではないモデル利用による、出力結果の精度・品質低下

「モデル自動選択（ルーティング）」は、ユーザーの指示に応じて最適なLLMを自動で割り当てることで、上記3課題を同時に解消します。Graffer AI Studioの新機能は、この技術を実運用レベルで実装し、学習コストの削減、費用対効果の最大化、出力品質の安定化を実現します。

モデル自動選択機能の主な特徴

1. プロンプトから最適なLLMを自動選定

独自アルゴリズムが指示内容とタスク特性を分析し、最適なモデルを自動で割り当て。専門知識や複雑な設定は不要です。

2.自動実行でシームレスな体験

これまでプロンプトを実行するたびにモデルを選択し切り替える必要がありましたが、操作の手間を排し、導入から日常運用までストレスなく利用できるようになります。これによりさらなる現場の生産性向上に直結します。

3.コストとパフォーマンスを同時に最適化

高度なタスクには高性能モデル、軽量タスクにはコスト効率の高いモデルを自動選択。知らない間に使いすぎてしまうといった過剰課金や性能不足による再作業を防ぎ、費用管理を最適化します。

Graffer AI Studioをご利用中のすべてのお客様が、追加費用なしで本機能をご活用いただけます。

Graffer AI Studio 「モデル自動選択」機能の概要

「Graffer AI Solution」について

当社は、生成AIの活用支援を通じて企業変革を実現する「Graffer AI Solution」を手掛けています。生成AI活用の伴走支援、生成AIに関する研修・人材育成、生成AIの活用を推進するプロダクト「Graffer AI Studio」の提供など、業務において生成AIを活用していくために欠かせないソリューションを包括的に提供しています。それぞれの企業ごとに様々なサービスを組み合わせて提案し、企業の新たな価値創出に貢献します。

URL：https://graffer-aistudio.jp/

「Graffer AI Studio」について

「Graffer AI Studio」は、企業の生成AI活用を推進するプロダクトです。200を超える行政機関での導入実績、ISMS認証及びプライバシーマークを有する安全な環境の中で、企業が安心して生成AIを活用できる仕組みを提供します。また、初心者から高度な活用を行うヘビーユーザーまで、誰もが日常業務で使いやすい機能を多数搭載しています。すぐに使える業務テンプレート集「タスクライブラリ」や、専門知識不要のチャット型データ分析機能、音声や動画を文字起こしして意思決定の迅速化を支援する「AI音声文字起こし」などの実務に即した機能ラインナップを通じて、企業の持続的な成長と競争力強化を支援します。

URL：https://graffer-aistudio.jp/products

＜導入実績＞

TOPPANグループ、国分グループ本社株式会社、株式会社東急ストア、株式会社ミスターマックス・ホールディングスなどの大企業や中京大学などの学校法人に導入されています。

株式会社グラファーについて

グラファーは、「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」をミッションに掲げ、企業・行政機関における業務のデジタル変革を手掛けるスタートアップ企業です。生成AIの活用支援を通じて企業変革を実現する「Graffer AI Solution」や、市民と行政職員の利便性を追求したデジタル行政プラットフォームを提供しています。行政デジタルプラットフォームは全国200以上の自治体が導入しており、政令指定都市での導入率は70%です。2021年10月には経済産業省が主導するスタートアップ支援プログラムである「J-Startup2021」に選定されました。

企業情報

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷1-5-8

代表者：石井 大地

設立：2017年7月18日

資本金：1,544,977,927円（資本準備金含む）

URL：https://graffer.jp

報道に関するお問い合わせ先：pr@graffer.jp

本リリースの元記事

https://graffer.jp/news/6880



本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。