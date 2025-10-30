美容液成分※1 約77%配合。潤いを肌に届ける「浸透ヒアルロン酸※2 UV」で乾燥を防ぎながら日中プロテクトを実現。「ロレアル パリ UVパーフェクト デイケア セラム」を新発売

日本ロレアル株式会社

世界最大の化粧品会社ロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のビューティブランド「ロレアル パリ」は、浸透ヒアルロン酸※2をはじめとした美容成分※1を約77%配合し、乾燥を防ぎながら紫外線を徹底ブロックする日焼け止め「ロレアル パリ UVパーフェクト デイケア セラム」を2025年11月1日にAmazon限定で発売いたします。紫外線から肌を守りながらまるでスキンケアをしているかのように肌にうるおいを与え、ハリ感のあるツヤ肌へ。

■商品発売の背景

日焼け止めに求めるものとして、紫外線から徹底的に肌を守りたいというニーズがある一方で、肌に負担がかからないか心配、肌の乾燥やハリ不足へのケアも同時にできるものが欲しい、素肌感を高めたいといったお声が近年高まっています。単に紫外線を防ぐだけでなく日中の肌もケアしながら肌そのものを美しく仕上げたいといったニーズに着目し、紫外線防御力と、美容液のような心地よいテクスチャーを両立するUVパーフェクト デイケア セラムを発売いたします。

■商品特長

１.加水分解ヒアルロン酸※3配合。うるさら仕上がり

肌の角質層まで浸透して潤いを保持するヒアルロン酸※2配合だから、乾燥を防ぎながらまるでスキンケアしているような感覚へ。べたつかずにさらっと仕上がります。

２.アデノシン含む美容液成分※1 約77％配合。 ツヤ感あふれるハリ肌へ

アデノシン、グリセリン、シアバター※4などを含む美容液成分を配合したしっとり美容液テクスチャーが肌に溶けこむようにすーっとなじむ。肌トーンを均一に整え※5、なめらかでツヤ感あふれるハリ肌へ。

３.ロレアル独自のUVフィルター「メギゾリルXL※6」。肌を徹底保護。

年中雲や窓ガラスを透過、肌の奥深くまで突破し、シミ・しわ・たるみなどの肌老化の原因となるロングUVA。

85年に及ぶ光防御研究により独自開発された「メギゾリルXL※6」が2種の紫外線（UVA・UVB）を徹底ブロック。

※1 保湿・整肌成分・基剤

※2 加水分解ヒアルロン酸(保湿成分)

※3 保湿成分

※4 シアバターノキ油粕エキス

※5 メイクアップ効果による

※6 ドロメトリゾールトリシロキサン(紫外線吸収剤)

■商品概要

商品名 ：ロレアル パリ UVパーフェクト デイケア セラム

価格 ：3,300円（税込）

容量 ：30g

発売日 ：2025年11月1日

販売先 ：Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FW3KCKTK

ブランドサイト：https://www.lorealparisjapan.jp/uv-perfect/uv-perfect-daycare-serum

■ロレアル パリについて

フランス・パリ発祥のロレアル パリは、1909 年に化学者が発売したヘアカラー製品からその歴史をスタートさせた、世界最大規模のビューティーブランドです。創業以来、すべての女性に寄り添い、エンパワーメントを支援するブランドとして、世界中で愛されています。 「you’re worth it (あなたにはその価値がある) 」という不変のメッセージは、ヘアカラーやヘアケア製品を通して、すべての女性が自身の美しさを表現し、自信と輝きに満ちた人生を歩むことを応援するという、ロレアル パリの揺るぎない決意が込められています。ロレアル パリは、ビューティーを通して、すべての女性が秘める可能性を解き放ち、自分らしい生き方をサポートします。

また、すべての女性が自分らしく輝ける社会の実現に向けて、ロレアル パリはストリートハラスメントのない社会を目指し、ストリートハラスメントを目撃または経験した人が、安全に対処できるようになるための5つのステップを学ぶトレーニングプログラム「Stand Up」に取り組んでいます。