“大人のためのバル・マルシェ“をコンセプトに 北野エース駅ナカ業態「foods stage KITANO fore エキュート大宮店」 11月7日（金）リニューアルオープン
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、駅ナカ業態店舗「foods stage KITANO fore エキュート大宮店」を2025年11月7日（金）にリニューアルオープンいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage1】
■“大人のための Bar Marche（バルマルシェ）”をコンセプトにリニューアル
foods stage KITANO foreは、2009年にエキュート大宮にオープン。食料品専門店北野エースの駅ナカ業態店舗として多くのお客様にご愛顧いただいてきました。JR大宮駅の駅ナカに所在し通勤・通学、新幹線をご利用のお客様も多いことから、酒類、菓子類の売上は全国の北野エースでNo.1。リニューアル後も、日常の中でふらりと立ち寄れる「大人のBar Marche（バルマルシェ）」をコンセプトに、お酒の試飲販売やこだわりのおつまみ、お菓子類を多数取り揃え、陽気なマーケットの装いで皆様のご来店をお待ちしております。そのほか、プライベートブランド「キタノセレクション」や、70種類以上のふりかけが並ぶ「ふりかけの壁」、50種類以上のレトルトカレーが並ぶコーナーなど、北野エースらしいカテゴリ特化のコーナーも設置します。
■【北野エース唯一】店内厨房で作りたての惣菜を販売
エキュート大宮店では全国の北野エースで唯一、店内併設の厨房で調理した惣菜を販売。埼玉県B級グルメ大会でグランプリを獲得した秩父名物「みそポテト」など地元食材を楽しめるラインアップに加えて、北野エースのプライベートブランド“キタノセレクション”の八雲コロッケや店内で炊き上げたきのこご飯を使ったオリジナル弁当などの展開を予定しています。
■リニューアルオープン記念企画
リニューアルオープンを記念して、お得な商品の販売や試食販売などの企画を実施します。レトルトカレーHappy BAGや、クリスピー・クリーム・ドーナツ限定販売、地元埼玉県の氷川ブリュワリーなどご当地メーカーによる試飲販売も実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage3】
エキュート大宮店 竹野：北野エース 社内接客コンテスト 第2回ACE SERVICE AWARDにて最優秀賞を受賞（https://www.ace-group.co.jp/announcement/174.html）
■リニューアルに向けて 店長コメント
2009年にエキュート大宮へオープンしてから今日に至るまで、様々の方の想いや行動が積み重なってfoods stage KITANO foreは北野エース唯一の駅ナカ店舗としてJR東日本クロスステーションさまと共に発展してきました。これまで通りの商品ラインアップはもちろんのこと、通勤、通学でも利用されることの多い店舗ならではの軽食や帰宅時のおやつなど、皆様の生活の一部となれるよう商品を充実させていきます。夕方お仕事終わりのお客様にはこだわりのお酒を気軽に試飲ができて、楽しい気分で晩酌用にこだわりのおつまみを購入してもらえる“バル・マルシェ”の雰囲気を味わっていただきたいです。これからもお客様に「食の楽しさ」を提供できるよう努めてまいります。従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。
※画像はイメージです。数量限定商品は無くなり次第終了となります。掲載の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
【店舗概要】
店名：foods stage KITANO fore エキュート大宮店
住所：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR東日本大宮駅中央改札（南）内
店舗面積：約221m2
オープン日：2025年11月7日（金）
営業時間：7:00～22:00（日・祝7:00～21:30まで）
定休日：施設の営業日に準ずる
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社エース
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage1】
■“大人のための Bar Marche（バルマルシェ）”をコンセプトにリニューアル
foods stage KITANO foreは、2009年にエキュート大宮にオープン。食料品専門店北野エースの駅ナカ業態店舗として多くのお客様にご愛顧いただいてきました。JR大宮駅の駅ナカに所在し通勤・通学、新幹線をご利用のお客様も多いことから、酒類、菓子類の売上は全国の北野エースでNo.1。リニューアル後も、日常の中でふらりと立ち寄れる「大人のBar Marche（バルマルシェ）」をコンセプトに、お酒の試飲販売やこだわりのおつまみ、お菓子類を多数取り揃え、陽気なマーケットの装いで皆様のご来店をお待ちしております。そのほか、プライベートブランド「キタノセレクション」や、70種類以上のふりかけが並ぶ「ふりかけの壁」、50種類以上のレトルトカレーが並ぶコーナーなど、北野エースらしいカテゴリ特化のコーナーも設置します。
■【北野エース唯一】店内厨房で作りたての惣菜を販売
エキュート大宮店では全国の北野エースで唯一、店内併設の厨房で調理した惣菜を販売。埼玉県B級グルメ大会でグランプリを獲得した秩父名物「みそポテト」など地元食材を楽しめるラインアップに加えて、北野エースのプライベートブランド“キタノセレクション”の八雲コロッケや店内で炊き上げたきのこご飯を使ったオリジナル弁当などの展開を予定しています。
■リニューアルオープン記念企画
リニューアルオープンを記念して、お得な商品の販売や試食販売などの企画を実施します。レトルトカレーHappy BAGや、クリスピー・クリーム・ドーナツ限定販売、地元埼玉県の氷川ブリュワリーなどご当地メーカーによる試飲販売も実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage3】
エキュート大宮店 竹野：北野エース 社内接客コンテスト 第2回ACE SERVICE AWARDにて最優秀賞を受賞（https://www.ace-group.co.jp/announcement/174.html）
■リニューアルに向けて 店長コメント
2009年にエキュート大宮へオープンしてから今日に至るまで、様々の方の想いや行動が積み重なってfoods stage KITANO foreは北野エース唯一の駅ナカ店舗としてJR東日本クロスステーションさまと共に発展してきました。これまで通りの商品ラインアップはもちろんのこと、通勤、通学でも利用されることの多い店舗ならではの軽食や帰宅時のおやつなど、皆様の生活の一部となれるよう商品を充実させていきます。夕方お仕事終わりのお客様にはこだわりのお酒を気軽に試飲ができて、楽しい気分で晩酌用にこだわりのおつまみを購入してもらえる“バル・マルシェ”の雰囲気を味わっていただきたいです。これからもお客様に「食の楽しさ」を提供できるよう努めてまいります。従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。
※画像はイメージです。数量限定商品は無くなり次第終了となります。掲載の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
【店舗概要】
店名：foods stage KITANO fore エキュート大宮店
住所：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR東日本大宮駅中央改札（南）内
店舗面積：約221m2
オープン日：2025年11月7日（金）
営業時間：7:00～22:00（日・祝7:00～21:30まで）
定休日：施設の営業日に準ずる
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333085&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社エース
プレスリリース詳細へ