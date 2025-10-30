SEOソフトウェア市場、2033年までに1,268.5億米ドルに急成長―インターネット普及とクラウドベースSEOツールの採用拡大が推進力に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333061&id=bodyimage1】
導入
最新のStraits Researchによる調査レポートによると、グローバルなSEOソフトウェア市場は急速な拡大を続けており、2025年の441億米ドルから2033年には1,268.5億米ドルへと成長し、予測期間（2025～2033年）において年平均成長率（CAGR）14.12％を記録すると予測されています。2024年の市場規模は386.4億米ドルでした。
世界的なインターネット利用者数の増加と、コスト効率が高くデータドリブンなSEOソリューションへの需要の高まりが、この著しい成長を支える主な要因となっています。SEOソフトウェアは、マーケターやウェブサイト運営者、SEO専門家がオンラインでの可視性とランキングパフォーマンスを向上させることを可能にし、デジタルチャネル全体でより高いエンゲージメントとROIを実現します。
無料サンプルレポートの入手はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/global-seo-software-market/request-sample
市場動向
デジタルエコシステムは急速に進化しており、企業はオンライン上での注目を獲得するために競い合っています。キーワードリサーチツール、分析プラットフォーム、ウェブサイト監査システムなどを含むSEOソフトウェアは、オンラインプレゼンス最適化に不可欠な存在となっています。
デジタル競争の激化により、企業は手作業を削減し、ターゲティング精度を高め、成果を定量化できる自動化SEOプラットフォームを採用する傾向が強まっています。AIとクラウドコンピューティングの統合が進むことで、世界的な導入がさらに加速しています。
主要企業
●Ahrefs
●Semrush
●Moz
●SEMrush
●Yoast SEO
●SpyFu
●Screaming Frog SEO Spider
●BrightEdge
●Rank Ranger
最近の動向
- 2023年8月 - Press Ganey Forstaの一部門であるRio SEOは、第6回MarTech Breakthrough Awardsで4年連続となる「Best SEO Platform」賞を受賞しました。同社は業界をリードする企業であり、エンタープライズブランド向けのローカルマーケティングソリューションを提供しています。MarTech Breakthroughは、世界のマーケティング、セールス、広告技術企業・製品・技術を表彰する有力な市場調査機関です。
セグメント別分析
タイプ別：
市場は「キーワードリサーチ」「ソーシャルアナリティクス」「ウェブサイト監査」などに分類されます。インターネット利用者の増加とスケーラブルなSEO戦略への需要拡大が、これらのカテゴリー成長を後押ししています。
導入形態別：
●クラウドベースソリューション：柔軟性、コスト効率、セキュリティ強化により主導的地位を確立。
●オンプレミスソリューション：データ管理やプライバシーを重視する企業に根強い人気。
企業規模別：
中小企業（SMEs）および大企業の双方で、検索エンジン結果ページ（SERPs）上の可視性向上のためにSEOソフトウェアの導入が進んでいます。特にクラウドベースのツールは、手頃な価格で強力なデジタルマーケティング基盤を求めるSMEsの間で注目を集めています。
完全レポートとトレンド・予測はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/global-seo-software-market
導入
最新のStraits Researchによる調査レポートによると、グローバルなSEOソフトウェア市場は急速な拡大を続けており、2025年の441億米ドルから2033年には1,268.5億米ドルへと成長し、予測期間（2025～2033年）において年平均成長率（CAGR）14.12％を記録すると予測されています。2024年の市場規模は386.4億米ドルでした。
世界的なインターネット利用者数の増加と、コスト効率が高くデータドリブンなSEOソリューションへの需要の高まりが、この著しい成長を支える主な要因となっています。SEOソフトウェアは、マーケターやウェブサイト運営者、SEO専門家がオンラインでの可視性とランキングパフォーマンスを向上させることを可能にし、デジタルチャネル全体でより高いエンゲージメントとROIを実現します。
無料サンプルレポートの入手はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/global-seo-software-market/request-sample
市場動向
デジタルエコシステムは急速に進化しており、企業はオンライン上での注目を獲得するために競い合っています。キーワードリサーチツール、分析プラットフォーム、ウェブサイト監査システムなどを含むSEOソフトウェアは、オンラインプレゼンス最適化に不可欠な存在となっています。
デジタル競争の激化により、企業は手作業を削減し、ターゲティング精度を高め、成果を定量化できる自動化SEOプラットフォームを採用する傾向が強まっています。AIとクラウドコンピューティングの統合が進むことで、世界的な導入がさらに加速しています。
主要企業
●Ahrefs
●Semrush
●Moz
●SEMrush
●Yoast SEO
●SpyFu
●Screaming Frog SEO Spider
●BrightEdge
●Rank Ranger
最近の動向
- 2023年8月 - Press Ganey Forstaの一部門であるRio SEOは、第6回MarTech Breakthrough Awardsで4年連続となる「Best SEO Platform」賞を受賞しました。同社は業界をリードする企業であり、エンタープライズブランド向けのローカルマーケティングソリューションを提供しています。MarTech Breakthroughは、世界のマーケティング、セールス、広告技術企業・製品・技術を表彰する有力な市場調査機関です。
セグメント別分析
タイプ別：
市場は「キーワードリサーチ」「ソーシャルアナリティクス」「ウェブサイト監査」などに分類されます。インターネット利用者の増加とスケーラブルなSEO戦略への需要拡大が、これらのカテゴリー成長を後押ししています。
導入形態別：
●クラウドベースソリューション：柔軟性、コスト効率、セキュリティ強化により主導的地位を確立。
●オンプレミスソリューション：データ管理やプライバシーを重視する企業に根強い人気。
企業規模別：
中小企業（SMEs）および大企業の双方で、検索エンジン結果ページ（SERPs）上の可視性向上のためにSEOソフトウェアの導入が進んでいます。特にクラウドベースのツールは、手頃な価格で強力なデジタルマーケティング基盤を求めるSMEsの間で注目を集めています。
完全レポートとトレンド・予測はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/global-seo-software-market