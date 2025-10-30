再生医療の革新と美容医療への応用拡大が牽引し、多血小板血漿（PRP）市場は2032年までに26億2000万米ドルに達すると予測 ― SNS Insider
多血小板血漿（PRP）市場規模と成長分析
SNS Insiderによると、世界の多血小板血漿（PRP）市場は2023年に7億5000万米ドルと評価され、2032年には26億2000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は14.98%です。市場の成長は、整形外科、スポーツ医学、美容整形における治療用途の拡大と、低侵襲再生医療への患者の関心の高まりによって牽引されています。
PRP療法は、自己血小板を用いることで組織の修復と治癒を促進する能力があることから、急速に普及しています。再生医療への意識の高まり、調製技術の進歩、そして美容皮膚科や疼痛管理における利用の増加が、世界中でPRPの導入を促進しています。
多血小板血漿市場概要
多血小板血漿（PRP）は、患者自身の血液から抽出した血小板を濃縮したもので、治癒と組織再生を促進する成長因子を豊富に含んでいます。PRP療法は、整形外科手術、スポーツ傷害、皮膚科、歯科、美容施術などで広く利用されています。外科手術を伴わない自己血漿であるため、回復期間が最短で、感染リスクも低減します。
過去10年間で、PRPは実験的な治療法から、臨床的エビデンスに裏付けられた主流の治療法へと進化しました。遠心分離システムの進歩、標準化された調製プロトコル、そして医師の研修の拡充により、PRPの治療における信頼性は向上しています。筋骨格系および美容分野におけるPRPの有効性を検証する臨床試験の増加は、PRPの世界的な需要を支え続けています。
米国は、早期の規制当局による承認、美容クリニックの強力なプレゼンス、そして大手バイオテクノロジー企業および医療技術企業による継続的な製品イノベーションにより、PRP療法導入における主要なハブであり続けています。
多血小板血漿市場の主要プレーヤー：
テルモ株式会社
Arthrex, Inc.
EmCyte Corporation
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Stryker Corporation
RegenLab SA
Johnson & Johnson （Depuy Synthes）
AdiStem Ltd.
Nuo Therapeutics, Inc.
Cesca Therapeutics, Inc. およびその他の主要プレーヤー
多血小板血漿市場セグメントの洞察
タイプ別
純粋多血小板血漿（P-PRP）セグメントは、整形外科手術および美容処置における治癒促進効果が実証されていることから、2023年には54%という最高の収益シェアで市場を席巻しました。P-PRPは白血球を含まないため、炎症のリスクを低減し、医療従事者から広く支持されています。
白血球含有多血小板血漿（LR-PRP）セグメントは、慢性疾患における優れた再生能力を背景に、2024年から2032年にかけて16.52%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。白血球の存在は組織の修復を促進し、筋骨格系およびスポーツ関連の傷害におけるLR-PRPの臨床的妥当性の向上が、世界中でその導入を加速させています。
用途別
病院セグメントは、充実した設備、専門医療スタッフの確保、そして幅広いPRP療法を実施できる能力により、2023年には53%のシェアを獲得し、多血小板血漿（PRP）市場をリードしました。整形外科や美容外科では、包括的なケアを提供できる病院がPRP療法の第一選択となっています。
クリニックセグメントは、2024年から2032年にかけて16.65%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。利便性、手頃な価格、そして回復の早さから、クリニックはPRP療法を患者にますます選んでもらうようになっています。顔の若返りや育毛といった非侵襲的な美容施術の需要の急増により、専門クリニックにおけるPRP療法の提供が大幅に拡大し、このセグメントの力強い成長に貢献しています。
