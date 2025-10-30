【相模大野ステーションスクエア】 高さ12mの巨大クリスマスツリーが11月1日(土)から今年も登場！ツリーの前でのコンサートのほか 女子美術大生が一部デザインを手掛けるステーションピアノも

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷 和一郎）が運営する小田急線 相模大野駅直結の商業施設「相模大野ステーションスクエア」では、2025年11月1日(土)よりクリスマスの装飾やイベントが順次スタートします。

11月1日(土)～12月25日(木)の期間中、相模原エリア最大級となる高さ12mのクリスマスツリー「Star Wish Tree」が、相模大野ステーションスクエア 3階 アトリウム広場（相模大野駅南北自由通路）に登場。12月13日(土)に、プロの音楽家による「街かどコンサート」が、相模原市南区誕生15周年を記念した特別版のクリスマスコンサートとして開催されます。12月14日(日)～25日(木)には、女子美術大学相模原キャンパス 環境デザイン専攻の学生が装飾デザインの一部を手掛けるアートなストリートピアノとして「相模大野ステーションピアノ」も設置。クリスマスの街を音楽で彩ります。なお、本企画は、南区が誕生15周年を迎える記念すべき年にあたり、地域の皆さまと共にお祝いしたいという想いから実施するものです。

さらに、11月は、年に一度の「小田急ポイント（OPポイント）10倍キャンペーン」や「プレミアム商品券限定販売」などのお得なキャンペーン『ステスク感謝FESTIVAL』も開催します。皆さまのご来館をお待ちしております。

※『ステスク感謝FESTIVAL』の詳細は、10月22日(水)配信のニュースリリースをご覧ください

1. 相模原エリア最大級となる高さ12mのクリスマスツリー「Star Wish Tree」

今年のツリーのテーマは「Star Wish Tree」。イルミネーションが順番に点灯することで、まるで流れ星が流れているかのように見える幻想的な空間をお楽しみいただけます。「お客さま一人ひとりの願いや想いが集まり、地域にお住いの皆さまの時間や場所を越え、心と心がつながりますように」 との想いを込めて制作します。

期間：2025年11月1日(土)～12月25日(木)

場所：相模大野ステーションスクエア 3階 アトリウム広場（相模大野駅南北自由通路）

2. 南区誕生15周年記念 街かどコンサート×相模大野ステーションピアノ～Christmas Concert～

▲（写真左から）和田美菜子（ソプラノ）、佐々木理江（メゾソプラノ）、長谷川香織（ピアノ）

「街かどコンサート」は、相模原市が主催、相模原市民文化財団が企画・制作する市役所ロビーや商業施設等の“街かど”で気軽に音楽を鑑賞することができる無料のミニコンサートです。この「街かどコンサート」を、南区誕生15周年を記念して「相模大野ステーションピアノ」と初のコラボとなる、特別版クリスマスコンサートとしてクリスマスツリー前で開催します。

日時：2025年12月13日(土) 12:20～12:50

会場：相模大野ステーションスクエア 3階 アトリウム広場（相模大野駅南北自由通路）

観覧：無料

出演：和田美菜子（ソプラノ）、佐々木理江（メゾソプラノ）、長谷川香織（ピアノ）

主催：相模原市南区

企画制作：公益財団法人 相模原市民文化財団

協力：株式会社小田急ＳＣディベロップメント

お問い合わせ：公益財団法人 相模原市民文化財団 TEL 042-749-2207

3. 南区誕生15周年記念 相模大野ステーションピアノ

▲「相模大野ステーションピアノ」デザインイメージ

「相模大野ステーションピアノ」が、今年もクリスマスツリーの前に登場します。ピアノ周辺の装飾デザインは、11月1日(土)から開催するお得で特別な1ヶ月『ステスク感謝FESTIVAL』のキービジュアル制作でも連携している、女子美術大学相模原キャンパス環境デザイン専攻の学生が担当し、クリスマスツリーのテーマ「Star Wish Tree」に合わせてクリスマスムードを一層盛り上げます。

期間：2025年12月14日(日)～12月25日(木)

場所：相模大野ステーションスクエア 3階 アトリウム広場（相模大野駅南北自由通路）

ツリー点灯時間：10:00～23:00

ピアノ利用可能時間：月～金曜日 12:00～18:30 土・日曜日 11:00～18:30

共催：相模原市南区、公益財団法人 相模原市まち・みどり公社、株式会社小田急ＳＣディベロップメント

協力：学校法人女子美術大学、公益財団法人 相模原市民文化財団

＜相模大野ステーションピアノ ご利用ルール＞

※演奏は時間指定制で、演奏時間は10分間です。利用開始時間の15分前から、会場にて当日の整理券を配付します

※詳細は、相模原市ホームページをご確認ください

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/minamiku/1029452.html

（10月30日(木)14時公開）

お問い合わせ：相模原市 南区役所地域振興課 TEL 042-749-2135（直通）

【女子美術大学環境デザイン専攻 学生のコメント】

訪れる人々の願いや想いが集まり、美しい音色や景色が巡る。

そんな特別な瞬間を届ける庭。

プレゼントに眠る想い。想いがカタチ（手紙）となって、雪とともに降り積もる。

そして人々の想いは音色とともに永遠に積もり流れていく。

ということをイメージし、気持ちを込めて制作します。

4. さらに！11月はお得な『ステスク感謝FESTIVAL』も開催！

恒例の年に一度の「OPポイント10倍キャンペーン」や「プレミアム商品券限定販売」に加え、初の相模女子大学連携企画など1ヶ月を通して様々なイベントを開催します。

また、お子さま向け体験型イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックパーク」も初開催し、親子で楽しめるお得で特別な1ヶ月です。

期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)

『ステスク感謝FESTIVAL』特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/so-ss/eventcampaign/detail/90

＜注意事項＞

※展示物を触ったり、損壊する行為はご遠慮ください

※各イベントの詳細は特設サイトをご確認ください

特設サイト https://www.odakyu-sc.com/so-ss/eventcampaign/detail/103

※イベントは予告なく延期・中止・内容変更となる場合がございます。予めご了承ください

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 相模大野ステーションスクエアについて

小田急線相模大野駅直結の地上14階建ての複合商業施設です。「小田急ホテルセンチュリー相模大野」や「Odakyu OX」のほか、ファッションやカフェ＆レストランなど、約130の専門店で構成され、ステスクの愛称で親しまれています。

所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1

開業年：1996年

アクセス：小田急線相模大野駅直結

営業時間：ステーションスクエア専門店 10:00～21:00

レストラン 11:00～22:00

Odakyu OX 10:00～23:00

※最新の営業時間は施設ホームページをご確認ください

URL：https://www.odakyu-sc.com/so-ss/

【参考3】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/