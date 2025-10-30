『大航海時代 Origin』 新規航海士が登場＆ハロウィンイベントを開催！
- 「投資シーズン4」の交易品取引に有利な能力値を持つ明出身のS級航海士「琳華（りんか）」、「仙姫（せんき）」が登場
- 雇用可能な宿屋の従業員2人を追加！親密度を最大値まで高めるとS級航海士として雇用が可能
- 11月18日（火）まで「ハロウィンイベント」を開催！
[2025-1030] LINE Games（共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』に新規航海士が登場し、ゲーム利便性のアップデートを行いましたのでおしらせいたします。
――――新規S級航海士2人＆S級航海士として雇用が可能な宿屋の従業員2人が登場――――
今回のアップデートで新たにS級航海士「琳華（りんか）」と「仙姫（せんき）」が登場しました。2人とも明出身で、交易に有利な能力値を持っています。
また、ケープタウンの宿屋にいる従業員「ルード」と、チュニスの宿屋にいる従業員「シェバヒル」は、親密度を最大値まで高めるとS級航海士として雇用できます。
――――ゲームの利便性をアップデート――――
道具屋で購入時に、「すべて選択機能」が「1000個選択」に変更となりました。また、今回のアップデートで「ドック」、「配置（プリセット）」、「部品」倉庫を拡大し、プレイの利便性を改善しました。
――――ハロウィンイベントを開催！――――
ハロウィンを迎え、『大航海時代 Origin』では、様々なイベントを開催します。
■ハロウィンイベント
イベント期間中に解禁される特別レシピを使って高い収益をあげられる「ハロウィンイベント」を開催します！イベント期間中限定の生産レシピ「カボチャ小物作り」、「カボチャスープの達人」が解禁となります。「カボチャ小物作り」では、交易所で取引が可能な交易品の「カボチャ型キャンドルスタンド」や「銅板のカボチャバスケット」を、「カボチャスープの達人」では、「カボチャスープ」アイテムを生産することができます。「カボチャスープ」は使用時に物々交換に関するバフを与えるアイテムです。
新規レシピアイテムを作ることができるアイテムは、「カボチャ色の粘土」と「キャンディ詰め合わせ」です。このアイテムは、地中海～大西洋の指定された地域に出没するイベントモンスターやイベント地域の陸地探検で獲得できます。
また、イベント期間中に限定レシピのアイテムを累積生産する任務を受けることができ、任務を受けることで「カボチャコイン」を獲得できます。
「カボチャコイン」をイベント専用商店で「医者の帽子」、「ペスト医師の仮面」などのコスチューム装備、「カボチャ灯アンカー」などの部品と強化剤、強化保護剤などの成長に役立つアイテムに交換できます。
－開催期間：2025年10月29日（水）～2025年11月18日（火）
■ハロウィン14日ログインイベント
イベント開催期間中に、14日ログインするとハロウィンイベント生産で使える「カボチャ型モールド」、「ハロウィンの印」や、成長に役立つ強化剤、ブルージェムなどがもらえます。
－開催期間：2025年10月29日（水）～2025年11月18日（火）
