商丘市Huashangカルチャープラザ

【商丘（中国）2025年10月30日新華社＝共同通信JBN】Chinese Entrepreneurs Cultural Festival（中国起業家文化フェスティバル）は「World's Top Ten Most Influential Root-Seeking Cultural Events（世界で最も影響力のある起源探し文化イベントトップ10）」の1つに認められています。第10回フェスティバルはHenan Provincial Department of Culture and Tourism（河南省文化観光部）から承認を受けて2025年10月29日に商丘で開催され、この日は旧暦9月9日に当たります。

今年のフェスティバルは「Gathering at the Source of Chinese Commerce, Integrating into the Vast Market（中国商業の源泉に集い、巨大な市場に融合しよう）」というテーマを掲げ、さまざまな活動を通して「Shangqiu - the Source of Merchants（商丘－商人の源泉）」の文化ブランドを一段と磨き上げることを目的にしています。フェスティバルは産業のコネクティビティーとリソースマッチングのためのダイナミックなプラットフォームとして機能し、4つの省の合流点にある「Eastern Gateway of Henan（河南省東の玄関口）」としての商丘の地理的優位性を強固にします。

Chinese Entrepreneurs Cultural Festivalは2006年に始まって以来、9回にわたって成功裏に開催されてきました。商丘は中国の商業、それに殷族の発祥地として広く知られています。伝統によれば、河南省に端を発した中国商業の開拓精神は商丘で生まれ、後に東方の全域で栄えました。中国商業の先祖とされる王亥（Wang Hai）が長距離貿易のために牛や馬を飼いならし、最も初期の物流の形式を確立したのはここでした。春秋時代に宋国は国境貿易と市場での取引に税金を課し、関税の初期の形式を表していました。経済戦略家のJi Ran氏は経済発展を国家戦略レベルまで引き上げる理論を提案しました。この地の何世代にもわたる祖先は商品交換慣行、ビジネス理論、商業ルールを発展させ、その基盤として誠実さを尊重し、公正と利益の両面を重要視するビジネスの文化を育みました。この文化は中華民族の道徳原則と哲学を体現し、これは商業慣行に反映されています。

ソース：Organizing Committee of The Chinese Entrepreneurs Cultural Festival