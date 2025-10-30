MSIがRed Bull League of Its Ownの専属PC・ラップトップパートナーとして支援

グローバルeスポーツの舞台でT1とヨーロッパのトップチームを支援

ニュータイペイ市、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 高性能ゲーミングハードウェアの世界的リーダーであるMSIは、Red Bull League of Its Ownの専属ゲーミング PCおよびラップトップパートナーを務めることを誇りに思います。最先端のシステム50台以上を現地に展開するMSIは、メインステージからトレーニングゾーンまで、競技のあらゆる瞬間を支える最高レベルの信頼性とパワーを提供します。





この待望のリーグ・オブ・レジェンド対決は、2025年11月29日にドイツ・ミュンヘンのSAPガーデンで開催されます。オリンピック公園内にある新時代のスポーツ会場で、1万人以上のファンを迎える予定です。伝説的な韓国チームT1が、ヨーロッパの強豪チームG2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、そして人気ストリーマーCaedrel率いるファンお気に入りのLos Ratonesと対戦します。

MSIハードウェアがすべての瞬間を支える

50台以上のMSIシステム - ステージ、トレーニングルーム、配信をすべて支える。

・ステージ＆トレーニング用PC : MSIのゲーミングデスクトップは、MEG、 MPG、MAGの3つの主要シリーズに分類されており、それぞれが異なる性能特性とデザイン哲学を持っています。プロのeスポーツチームの高精度な要求から、現代のコンテンツクリエイターの多用途なパフォーマンス要件まで、幅広いユーザーのニーズに対応します。

・Red Bull League of Its Own向けに、MSIはMPGおよびMAGシリーズのゲーミングモデルを展開しています：



- MPG Trident AS - 高性能＆スリムデザイン

- MAG Infinite S3 - 安定した基盤、耐久性の高い設計

・配信・コンテンツ制作用ラップトップ : Red Bull League of Its Ownの現地配信およびコンテンツ制作のニーズを支援するため、MSIは高性能なKatanaシリーズのラップトップを提供しています。Katanaシリーズは、ゲーマー向けに設計され、性能と携帯性の完璧なバランスを実現しています。スリムでコンパクトな筐体に収めながら、優れたゲームパフォーマンスと高リフレッシュレートの映像を提供します。

MSI MGA x Red Bull





2010年の設立以来、MSI Gaming Arena（MGA）は、eスポーツへの情熱、技術、そして競争心を称えてきました。MGAは、世界クラスのハードウェアと革新的技術を組み合わせ、プレイヤーがグローバルステージで最高のパフォーマンスを発揮できるよう支援する、MSIのゲーミングコミュニティへの長期的なコミットメントを体現しています。

MSIのマーケティング担当副社長であるSam Chern氏は、次のように述べています: 「MSIは、最先端のハードウェア性能でグローバルなeスポーツの舞台を支援することに尽力しています。このRed Bullとの協力は、世界クラスのトーナメントを支えるだけでなく、国際的なeスポーツ産業へのMSIの戦略的なコミットメントを示すものでもあります。」

MSIについて

MSIは、AI PC、ゲーミング、コンテンツ制作、ビジネス・生産性、そしてAIoTソリューションの分野で世界をリードする企業です。最先端の研究開発力と顧客志向のイノベーションを背景に、MSIは120か国以上にわたる広範なグローバル展開を誇ります。詳細はhttps://www.msi.comをご覧ください

