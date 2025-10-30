こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』発売開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲）は、サンエックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 千田洋史、以下「サンエックス」）の人気キャラクター「すみっコぐらし」のNintendo Switch™ソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス（以下「本作」）』につきまして、本日2025年10月30日より販売を開始しましたのでお知らせします。
公式サイト：https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
公式Ｘ：https://x.com/sg_characross
ソフト概要
本作は、10月31日（金）に公開予定の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにした、イラストクロスワードパズルゲームです。チャレンジできる問題数は500問以上です。
メインモードの「キャラクロス」は、枠の外の数字をヒントにパズルを解いてイラストを完成させるモードです。映画に登場するさまざまなキャラクターのパズルに挑戦することができます。
メインモード「キャラクロス」以外にも、パズルをたくさん組み合わせて作る「あつめてキャラクロス」では、映画のシーンを再現でき、物語の余韻に浸れます。
他にも、映画オリジナルのアートを使用した「ジグソーパズル」や、シール帳のようにキャラクターやイラストをコレクションできる「ギャラリー」など、映画すみっコぐらしの世界を楽しめるモードを搭載しています。
■充実のアシスト機能
本作では、パズルに慣れていない方やお子さまでも安心して解けるよう、様々なアシスト機能を揃えております。
パズル開始前には、丁寧な解説付きのチュートリアル問題を解くことができます。映画に登場する雲をモチーフにした「みちびきの雲」は、一定時間プレイすると使用できる、答えを１マス解放する機能です。さらに、パズル開始前に答えの一部をランダムで表示できる「ヒントルーレット」や、間違えて塗ったマスを自動で修正する「正解サポート」も使うことができます。
また、最大４人までの協力プレイに対応しているため、ご家族やお友達同士で協力して楽しむこともできます。
■登場キャラクター紹介
お馴染みのすみっコたちをはじめ、空の王国の「おうじ」や「おつきのコ」など、映画オリジナルキャラクターたちも多数登場。総キャラクター数は、同じキャラクターの衣装が異なるバージョンを含めて50種類以上です。「冒険衣装」や「王国衣装」など、普段は見られない特別な衣装のキャラクターたちの姿を楽しめます。
■キャラクターのコレクション・カスタマイズ機能
パズル「キャラクロス」を解くと「たからもの」をゲットできます。「たからもの」から手に入れたキャラクターは、「ギャラリー」にコレクションしていつでも鑑賞することができます。
また、「たからもの」でゲットしたキャラクターを「かざりつけ」機能でお気に入りに設定すると、プレイ画面で優先的に表示できます。お気に入りキャラクターに応援されながら遊べる機能です。
＜商品概要＞
商品名： 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』
対応機種： Nintendo Switch
価格： 4,378円（税込）
発売日： 2025年10月30日
ジャンル： イラストクロスワードパズル
プレイ人数：１人～４人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト：https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
©2025 日本すみっコぐらし協会映画部
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 戸澤・須山
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』公式HP
https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』公式X
https://x.com/sg_characross
