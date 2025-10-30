Nintendo Switch ソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』発売開始のお知らせ





























ソフト概要本作は、10月31日（金）に公開予定の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにした、イラストクロスワードパズルゲームです。チャレンジできる問題数は500問以上です。メインモードの「キャラクロス」は、枠の外の数字をヒントにパズルを解いてイラストを完成させるモードです。映画に登場するさまざまなキャラクターのパズルに挑戦することができます。メインモード「キャラクロス」以外にも、パズルをたくさん組み合わせて作る「あつめてキャラクロス」では、映画のシーンを再現でき、物語の余韻に浸れます。他にも、映画オリジナルのアートを使用した「ジグソーパズル」や、シール帳のようにキャラクターやイラストをコレクションできる「ギャラリー」など、映画すみっコぐらしの世界を楽しめるモードを搭載しています。■充実のアシスト機能本作では、パズルに慣れていない方やお子さまでも安心して解けるよう、様々なアシスト機能を揃えております。パズル開始前には、丁寧な解説付きのチュートリアル問題を解くことができます。映画に登場する雲をモチーフにした「みちびきの雲」は、一定時間プレイすると使用できる、答えを１マス解放する機能です。さらに、パズル開始前に答えの一部をランダムで表示できる「ヒントルーレット」や、間違えて塗ったマスを自動で修正する「正解サポート」も使うことができます。また、最大４人までの協力プレイに対応しているため、ご家族やお友達同士で協力して楽しむこともできます。■登場キャラクター紹介お馴染みのすみっコたちをはじめ、空の王国の「おうじ」や「おつきのコ」など、映画オリジナルキャラクターたちも多数登場。総キャラクター数は、同じキャラクターの衣装が異なるバージョンを含めて50種類以上です。「冒険衣装」や「王国衣装」など、普段は見られない特別な衣装のキャラクターたちの姿を楽しめます。■キャラクターのコレクション・カスタマイズ機能パズル「キャラクロス」を解くと「たからもの」をゲットできます。「たからもの」から手に入れたキャラクターは、「ギャラリー」にコレクションしていつでも鑑賞することができます。また、「たからもの」でゲットしたキャラクターを「かざりつけ」機能でお気に入りに設定すると、プレイ画面で優先的に表示できます。お気に入りキャラクターに応援されながら遊べる機能です。＜商品概要＞商品名： 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』対応機種： Nintendo Switch価格： 4,378円（税込）発売日： 2025年10月30日ジャンル： イラストクロスワードパズルプレイ人数：１人～４人対象年齢： 全年齢発売元： イマジニア株式会社公式サイト：https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/©2025 日本すみっコぐらし協会映画部© Imagineer Co., Ltd.＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。＊ゲーム画面は開発中のものです。以 上