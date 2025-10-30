【11月12日(水)16時から】業界に求められるVTuberサービス事業開発解説ウェビナーを開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、11月12日(水)16時より、VTuber向けサービスの新規開発を検討している企業様向けにVTuber業界に求められるサービス開発の作り方について解説するウェビナーを開催します。

タレントの声を反映、業界に本当に求められるサービスを開発する方法を伝授！

VTuber・Vライバーが急増し事務所を介さない“個人勢”が増える昨今、VTuber活動を行う中でタレント自身が利用するサービスを選ぶ時代が到来しています。その中で彼らを支援する企業にはVTuber・Vライバーが本当に求めているものは何か、そのために自立を促す信頼の置ける「パートナー」としてどうあるべきかが問われています。

本ウェビナーでは、事務所・個人問わず多数のVTuberを支援してきたuyetが“VTuberの声”を代弁し、これからのVTuberサービス設計に不可欠なポイントをuyet代表プロデューサーの金井が解説します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・VTuber市場で支持されているサービスの共通点

・VTuber/Vライバーから評価されるプロダクトを設計するうえでのポイント

・VTuber/Vライバーが考えるこれからのサービスのトレンド

＜このような方におすすめ＞

・VTuber/Vライバー向けサービスの事業責任者・企画担当者様

・自社サービスの提供価値をブラッシュアップしたいと感じる方

・タレントの本音を理解し、事業に活かしたいと考えている方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/gEohYBbEq4ZatcFeA

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

uyet 代表プロデューサー

金井 洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2025年11月12日（水）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact