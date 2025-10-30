【商談化率を最大化】インバウンドリードの機会損失を防ぐマーケ・IS連携とOps改善セミナーを開催

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、インバウンドリードの商談化率向上に焦点を当てたオフラインセミナー「インバウンドリードの機会損失をなくすには？商談創出を最大化するマーケ・ISの連携とOps改善手法」を、2025年11月14日（金）にimmedio本社にて開催いたします。

本セミナーには、株式会社インゲージのインサイドセールスチーム マネージャーである大吉貴大氏をお招きし、成果に直結する部門連携とオペレーションの具体策を深く掘り下げます。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://preview.studio.site/live/brqEYb6mq4/event/20251114

■経営課題を解決する実践的なアプローチ

デジタルマーケティングの進展に伴い、インバウンドリードの獲得数は増えていますが、商談創出に至らず機会損失となるケースが多く、これは企業の大きな経営課題となっています。

その主な原因は、マーケティングとインサイドセールス（IS）の連携不足や、見込み顧客の熱量を逃してしまう非効率なリードフォロー体制、すなわちOpsにあります。

本セミナーでは、この課題を解決し、商談化率を最大化させるための実践的なアプローチを共有いたします。

■登壇者によるリアルな議論と具体的な手法

本セミナーでは、インゲージでIS部門をゼロから立ち上げ、組織のグロースと内製化を推進した実績を持つ大吉貴大氏と、商談獲得自動化サービス「immedio」を提供する浜田英揮が登壇。

両氏の対談を通じて、以下の具体的なヒントを提供します。

- 商談創出を最大化するためのマーケティングとISの理想的な組織設計- 温度感の高い見込み顧客を逃さず、迅速に対応するためのOps改善プロセス- マーケティング部門の施策精度を高めるための質の高いフィードバックループ構築

部門連携の強化やリードフォローの効率化に課題を感じている責任者の方にとって、即座に自社で応用可能なノウハウが得られる貴重な機会です。

■イベント概要

イベント名： インバウンドリードの機会損失をなくすには？商談創出を最大化するマーケ・ISの連携とOps改善手法

日時： 2025年11月14日(金) 19:00～21:00（18:45開場）

会場： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F（immedio本社）

アジェンダ： セミナー開始、大吉様×浜田の対談、Q&A、交流会開始（21:00解散）

参加費： 無料

▶︎ お申し込みはこちら :https://preview.studio.site/live/brqEYb6mq4/event/20251114

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

有効商談オートメーション

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)