マザームーンカフェ自慢の「バターミルクフライドチキン」と、手作りの「オリジナルシュトーレン」で特別なクリスマスを！店舗限定クリスマスケーキ、早割・セット割も実施

株式会社オンアース

株式会社オンアース（本社：兵庫・神戸市、代表取締役社長：朝野甚太）が運営するマザームーンカフェは、今年もクリスマス限定商品として、大人気の「バターミルクフライドチキン」各種と、店舗限定の「クリスマスケーキ」に加え、新たにマザームーンカフェオリジナルの手作り「シュトーレン」を販売いたします。

クリスマスを彩るこだわりの味を、ご家族やご友人との特別な時間にご提供いたします。

１．商品ラインナップ（全て税込価格）

（１）バターミルクフライドチキン

昨年もご好評いただいた、バターミルクに漬け込みジューシーに揚げたフライドチキンを、今年も10ピース、8ピース、6ピースの3サイズでご用意。クリスマスパーティーにぴったりの「フライドポテトコンボ」もございます。

バターミルクフライドチキン＆フライドポテトコンボ- 10ピース：\2,780 → 早割 \2,580- 8ピース：\2,380- 6ピース：\1,980バターミルクフライドチキン単品- 10ピース：\2,180 → 早割 \1,980- 8ピース：\1,780- 6ピース：\1,380

（２）マザームーンカフェ オリジナルシュトーレン 【NEW】

今年初登場となるオリジナルの手作りシュトーレンです。スパイス香る生地に、ミックスフルーツやナッツをたっぷり混ぜ込み、時間をかけて熟成させました。クリスマスまでのアドベント期間も、日ごとに深まる味わいをお楽しみいただけます。

- シュトーレン単品（全長約170mm）：\1,620- クリスマスギフトセット（カフェラテベースセット）：\3,300

※オンラインでの通販も承ります。(https://mothermoonca.thebase.in/categories/6974882)

（３）クリスマスケーキ 【店舗限定】

しっとりチョコレートスポンジに、自家製いちごジャムの優しい甘酸っぱさが特長。ナッツとスパイスが香る、心あたたまるクリスマスケーキです。

- クリスマスケーキ（5寸）：\2,700

２．お得な特典

(1) 早割 フライドチキン（10ピース）およびコンボ（10ピース）を、12月14日（日）までにご予約いただくと、特別価格でご購入いただけます。

(2) セット割 チキン（全サイズ対象）とケーキをセットでご購入いただくと、合計金額より\300オフとなります。

３．予約・販売概要

４．販売店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88221/table/17_1_97b098797382f6d1c7b04ba303152ff3.jpg?v=202510301058 ]- ご予約方法：ご予約専用サイト(https://mothermoon.take-eats.jp/) または店頭、お電話にて承ります。- お支払い：事前オンライン決済。店頭・電話予約の場合は、予約専用サイトからのオンライン決済または店頭にて事前精算をお願いいたします。- ご注意事項：ご予約枠が埋まり次第受付終了となる可能性がございます。クリスマスケーキとシュトーレンのご予約は最短お渡し3日前となります。シュトーレンとチキン・ケーキのお受け取り日が異なる場合は、注文を分けてご予約ください。

以下13店舗にて販売いたします。

神戸で創業30年を迎えた老舗 マザームーンカフェ

- 三宮本店 (クリスマスケーキの販売なし)- 千里店- 六甲店- 西宮店- 神戸国際会館店 (クリスマスケーキの販売なし)- umie店- ミント神戸店- 姫路店- 加古川店- イオンモール桂川店- くずはモール店- ピオレ明石店- マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店

“Spice of your life”

1993年、神戸三宮で開業。LAのカフェにインスパイアされた”刺激とリラクゼーション”が融合する商品や空間を提供。”Farm to Table”をモットーに地元食材を活かした料理から、LAテイストのケーキまで楽しめるお店です。現在は関西を中心に14店舗を展開しています。

会社概要

会社名：株式会社オンアース

本社 ：〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1-4 TAKAI BLD.9F

代表者 ：朝野 甚太

創業 ：1993年

設立 ：2020年

事業内容：飲食店経営

飲食店プロデュース

飲食店経営コンサルティング

製菓・スイーツ卸し

デザインワークス

公式WEBサイト ：https://www.onurth.jp/

：https://www.mothermoon.co.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/mothermooncafe_official/

オンラインショップ ：https://mothermoonca.thebase.in/