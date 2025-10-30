

[一般財団法人群青財団のロゴ]

一般財団法人群青財団（所在地：大阪府高槻市、理事長：堀江仁貴）は、日本刀に関する情報を発信しているVTuber「ぼたまる雪」さんの公式スポンサーに就任しました。このスポンサーシップは、一般財団法人群青財団が事業内容に掲げる「情報通信技術の普及促進」「歴史資料の散逸防止」を活かしつつ、インターネット文化への貢献、また日本刀をはじめとする文化財保護の普及啓発を目的としています。一般財団法人群青財団は、このスポンサーシップを通じて、文化財保護の機運を高め、インターネット文化の発展に貢献することを目指します。

【就任の背景】

一般財団法人群青財団は、「学術の振興」を法人の目的の一つとして掲げています。学術系VTuberであるぼたまる雪さんのスポンサーに就任することは、この理念に基づくものです。ぼたまる雪さんは、主にYouTubeで活動されているバーチャルYouTuber（VTuber）であり、日本刀に興味のあるリスナーが集まることで知られています。一般財団法人群青財団は、このスポンサー契約を通じて、文化財保護の機運醸成に貢献し、インターネット文化の発展に寄与することを期待しています。

【スポンサーの役割・活動内容】

一般財団法人群青財団は、ぼたまる雪さんに対して、配信内容には干渉せず、1年半にわたって資金提供などの支援を行う予定です。この活動は、ぼたまる雪さんの成功に大きく貢献するとともに、文化財保護の分野における一般財団法人群青財団の存在感を高める機会となると考えます。

【スポンサーと対象の関係・期待】

一般財団法人群青財団は、ぼたまる雪さんの成功を通じて、文化財保護への貢献とインターネット文化の振興を目指します。また、ぼたまる雪さんや関係者との関係強化を図り、相互の発展に寄与することを期待しています。一般財団法人群青財団の支援が、ぼたまる雪さんのさらなる活躍に繋がることを願っています。

【ぼたまる雪さんからのコメント】

[ぼたまる雪さんの近影]

【スポンサー契約を締結するにあたって】

こんにちは！ 日本刀鑑賞大好きVTuberの“ぼたまる雪”と申します。YoutubeやX（旧Twitter）などで日本刀をはじめとする文化財の情報発信の活動をしています。群青財団さまが管理している太刀・青海波の取材からご縁をいただきましてご支援を賜る運びとなりました。群青財団さまからのご支援で、文化財保護によりいっそう貢献していけるように励んで参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

ぼたまる雪さんのX（旧Twitter）：https://x.com/botamaru_yuki

ぼたまる雪さんのYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@botamaru_yuki

【今後の展開】

一般財団法人群青財団は、ぼたまる雪さんの公式スポンサーとして、今後も様々なイベントやキャンペーンを企画します。これらの活動は、一般財団法人群青財団の活動やサービスの展開にも密接に関連しており、今後の経営戦略にも大きく寄与することが期待されます。

【群青財団について】

日本の大阪とソロモン諸島のホニアラに活動拠点を置く一般財団法人群青財団は、情報通信技術と近代海事史に関する記録を風化や散逸から守るため、その保存と継承を行っている非政府組織です。また、財団の名称にある「群青」は「海の彼方の青」を意味しており、財団と海との深いつながりを表現しています。

【法人概要】

法人名：一般財団法人群青財団

代表者：理事長 堀江仁貴

所在地：大阪府高槻市北大樋町13番4号

設立：2025(令和7)年4月1日

ウェブサイト：https://foundation.gunjo.org/