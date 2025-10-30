競合との差別化を実現！ユミー、商談会話から顧客の「無意識の欲求」を見つけるインサイト分析ホワイトペーパーを提供開始

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、商談会話から顧客インサイトを発見する実践的手法をまとめたホワイトペーパー「【AI×インサイト】商談会話から見つけるインサイト分析」の提供を開始いたしました。

競合との差別化に悩んでいませんか？

このホワイトペーパーでは、顧客の「無意識の欲求＝インサイト」を捉えることで、商品・サービスの価値を高める方法を解説しています。実際の事例を交えながら、インサイトの基本から活用方法までをわかりやすく紹介。マーケティングや企画・営業に携わる方にとって、すぐに使えるヒントが満載です。

■背景：競合との差別化における新たなアプローチ

市場が成熟し、商品やサービスがコモディティ化した現代において、企業の競争力を左右するのは「顧客理解の深さ」です。表面的なニーズだけでなく、顧客自身も気づいていない「無意識の欲求＝インサイト」を捉えることが、競合との差別化の鍵となっています。

日本企業の多くは、顧客第一主義を重視し、お客さまの声に真摯に向き合う企業文化を大切にしています。それでもなお、以下のような課題に直面しています。

■本ホワイトペーパーで解決する課題

商談における課題- お客様のリアルな声は聞けているが、その奥にある真のニーズが掴めない- 商談で得た情報を、どのように分析しインサイトに変えればよいかわからない- 顧客の「無意識の欲求」を発見する具体的な方法を知りたい競合との差別化における壁- 商品・サービスの機能説明だけでは、顧客に価値が伝わらない- インサイトを活用した差別化戦略の立て方がわからない- 実際の成功事例を参考に、自社での実践方法を学びたい

本ホワイトペーパーでは、商談会話からインサイトを発見する以下のテーマを解説しています。

1. インサイトの基本理解

「無意識の欲求＝インサイト」とは何か、なぜビジネスにおいて重要なのかを基礎から解説

2. 商談会話からのインサイト発見手法

顧客との商談内容を録音し会話を記録し、それを議事録を作るためではなく、会話の内容を解析し、顧客のインサイトを得る実践的な手法を詳述

3. インサイトを活用した価値創造

発見したインサイトを、商品・サービスの価値向上や差別化戦略にどう活かすかを具体的に解説

4. 実際の事例紹介

商談会話からインサイトを発見し、ビジネス成果に繋げた企業の実例を紹介

■こんな方におすすめ

本ホワイトペーパーは、以下のような方々に特におすすめです。

■ダウンロード方法

- マーケティング担当者: 顧客インサイトに基づいた差別化戦略を立案したい方- 企画・商品開発担当者: お客様のために向き合い、考える姿勢で、顧客の無意識の欲求に応える商品を開発したい方- 営業担当者・マネージャー: お客様のインサイトにお応えするための商談スキルを向上させたい方- 経営企画・戦略立案者: インサイトを活用した競合との差別化戦略を構築したい方- 顧客理解を深めたい全てのビジネスパーソン: お客さまに選ばれつづけるための顧客理解の本質を学びたい方

本ホワイトペーパーは、以下のURLより無料でダウンロードいただけます（所要時間：約1分）

ダウンロードURL: https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/ai-insight-business-meeting

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。