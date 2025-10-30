e&、2025年第3四半期も堅調な成長を維持し、連結売上高は29.2％増の186億ディルハムに

・2025年1～9月期の連結売上高は前年同期比25.3％増の535億ディルハムを記録

・2025年度第1四半期から第3四半期までの連結純利益は前年同期比39.7％増の118億ディルハムに

・グループ加入者数は2億220万人に到達

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- e&は本日、2025年第3四半期の連結決算を発表しました。連結収益は186億ディルハム（前年同期比29.2％増）、2025年度第1～第3四半期の連結売上高は535億ディルハム（前年同期比25.3％増）を記録しました。この結果は、グループの強靭なビジネスモデルと上半期の記録的業績をさらに拡大する能力を反映しています。



e& continues strong growth in Q3 2025 with consolidated revenues up 29.2% to AED 18.6 billion



同グループは全事業分野で堅調な成長軌道を維持し、第3四半期の連結純利益は30億ディルハムに達しました。2025年度第1～第3四半期の連結純利益は118億ディルハムを記録し、前年同期比39.7％増となりました。

第3四半期のEBITDAは前年同期比29.2％増の84億ディルハム（利益率45.0％）を記録しました。2025年第1～第3四半期のEBITDAは前年同期比22.3％増の238億ディルハム（利益率44.4％）に達しました。

e&の総加入者数は2025年第3四半期に2億220万人に達し、前年同期比14.0％の成長を示しました。UAEにおける加入者数は1,570万人、前年同期比6.9％の増加を見せています。これは高度なデジタル・サービスとインテリジェント接続ソリューションに対する強い需要に牽引されたものです。

財務結果のハイライト

第3四半期において、e&は全事業分野で堅調な業績を達成し、グローバル技術グループとしての地位を強化しました。当期は、強力な事業運営、画期的なパートナーシップ、市場初となる数々の成果により、e&の長期的な価値創造基盤がさらに強化されました。四半期終了後、e&はこの勢いをGITEXグローバル2025（GITEX Global 2025）へと繋げ、e&のAI、クラウド、接続性戦略の深さと方向性を示す新たなマイルストーンを発表しました。

e&のグループ最高経営責任者であるHatem Dowidar氏は次のように述べています。「第3四半期の堅調な業績は上半期の勢いを継承するもので、四半期連結売上高は前年同期比29.2％増の186億ディルハムを達成しました。この収益成長はEBITDAにも波及し、前年同期比29.2％増の84億ディルハム（利益率45％）を達成しました。これは、当社が経済を活性化し、人々の可能性を広げ、サービスを提供するコミュニティ全体でデジタル進歩を推進する、影響力あるグローバル技術グループへと変革する道のりのペースと進展を反映しています。」

また、同氏は次のように付け加えました。「私たちは、事業を展開する各分野において、次世代デジタル・インフラ、AI能力、パートナーシップへの投資を進めながら、力強い成長を実現しています。これは、顧客と株主にとって持続的な価値を創出する人材、能力、インフラを通じて長期的な優位性を構築するという、意図的な戦略の結果です。今四半期の業績は、e&が国家および地域の成長エンジンとしての役割を強化し、UAEのデジタル・リーダーシップを推進するとともに、私たちのグローバルな展開を拡大していることを裏付けるものです。地域初の5.5Gネットワークの立ち上げから、新たなUAEの人材の育成支援まで、私たちは競争力とUAEの知識基盤経済への貢献の両方を強化しました。さらに、先進的なソブリン・クラウドとAI能力の拡充、新たな地域間・国際的な提携関係の構築を通じて、地域間の接続性とインテリジェント・インフラを深化させました。」

Dowidar氏は次のように締めくくりました。「50周年という節目を目前に控えたe&は、今まさに次の10年を築いており（UAEのデジタル基盤を強化し、信頼性が高く包括的で地域に根差した技術で高影響力のイノベーションを支援）、私たちのゴールデン・ジュビリーをはるかに超えた持続可能な価値を提供していきます。」

問い合わせ先：Nancy Sudheer、nsudheer@eand.com、+971 50 705 5290

インフォグラフィック - https://mma.prnasia.com/media2/2807410/eand_Q3_English_Infographic.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2807414/Hatem_Dowidar_Group_CEO_e_April_2025.jpg?p=medium600



e& continues strong growth in Q3 2025 with consolidated revenues up 29.2% to AED 18.6 billion



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com