SOGAGEM、グローバル流通ネットワークを拡大しK-ジュエリー輸出を促進

韓国・ソウル、2025年10月30日/PRNewswire/ -- 韓国のファッションジュエリー企業、SOGAGEM Co., Ltd.は、AIおよびデータ駆動型の貿易プラットフォームを活用し、日本、米国、中国、東南アジアにおける新たな輸出チャネルを開拓することで、グローバル流通拡大を加速させています。同社の戦略は、製造、物流、デジタルマーケティングを統合した次世代のグローバルB2Bエコシステムの構築に重点を置いています。

この取り組みの中核には、SOGAGEM独自のAIジュエリーモジュラーデザイナー（JMD）とフルフィルメントビジネスネットワーク（FBN）が位置しています。これらのシステムは、製品登録を自動化し、購入者向けにカスタマイズされた商品を推薦し、現地の物流サービスと連携することで、海外パートナーが韓国ジュエリーを簡単に調達し、地域のフルフィルメントセンターを通じて効率的に配送できるようにします。

SOGAGEMはすでに日本、米国、ベトナムに戦略的パートナーシップを確立しており、ドロップシッピングやB2Bマーケットプレイス統合といった革新的な輸出モデルを導入しています。Namdaemun Jewelry Associationと協力し、同社は独占的なデザインIPコンテンツも管理しており、検証済みの製品情報を提供することで、購入者の信頼を構築し、コンバージョン率の向上を図っています。

CEOのMoon Kyu-sik氏は、「SOGAGEMは単なるジュエリーブランドではなく、技術主導の貿易インフラ企業です。AIを活用した製品マッチングと物流最適化を組み合わせることで、K-ジュエリーのグローバル輸出競争力を強化しています」。

SOGAGEMは、2026年までに東南アジアおよび北米でフルフィルメント拠点を拡大するとともに、ジュエリーにとどまらず、美容、ファッション、ライフスタイル分野へと事業領域を広げる計画です。これらの取り組みにより、同社は韓国のクリエイターとグローバル市場をつなぐ、総合的なAIベースのデジタルトレードエコシステムプラットフォームへと進化することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com