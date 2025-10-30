髪、つややかに、心まで整える。感性を満たすエアリーコーミング。「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION」2025年11月15日（土）ReFa GINZAにて限定発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、軽やかなアルミニウムを型鍛造で仕上げた造形美に心が整うコーム4点セット「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION（リファマーキスリュクスコレクション）」を、2025年11月15日（土）にReFa GINZAにて限定発売いたします。

軽やかなアルミニウムを素材に、型鍛造で洗練された造形美を実現。

触れるたび、髪も心も美しくツヤと輝きを放ち、上質な触り心地と梳かし心地を実現します。

「マーキス構造」で髪にやさしいコーミング

歯の1本1本を、中央にかけてカーブを描く特殊な流線形状に加工した、独自の「マーキス構造」を採用。コーミング時にかかる髪への負担を軽減することで、髪あたりがやわらかくなり、やさしい使い心地に。

型鍛造アルミニウムの精密で美しい造形

軽やかながら使いやすいアルミニウム製、製法は一体成型を叶える型鍛造を採用。継ぎ目がなく、なめらかで美しいフォルムに。歯の間隔や先端部分まで精密かつ均一な表面に仕上げました。

■ 商品概要

商品名：ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION（リファマーキスリュクスコレクション）

発売日：2025年11月15日（土）

価 格：110,000円（税込）

販 売：ReFa GINZAにて限定販売予定。

※ReFa MARQUISE LUXE WITH、ReFa MARQUISE LUXE TWIN、ReFa MARQUISE LUXE ARRANGE、ReFa MARQUISE LUXE DEEPの4本セット

■ 「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを追加導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーと、100の新アイテム※を世界最速でGINZAから発売いたします。

「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

※オープンから３か月間の発売アイテム数

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/