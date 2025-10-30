白井屋ホテルのフェスティブスイーツ「クリスマスケーキ５種＆クリスマス・アフタヌーンティー2025」

白井屋ホテル株式会社

群馬県前橋市のアートデスティネーション「白井屋ホテル」(群馬県前橋市本町、総支配人 堀口大樹)は、今年もフェスティブシーズンに合わせて、敷地内の「白井屋ザ・パティスリー」のパティシエたちが心を込めてひとつひとつ手作りするクリスマスケーキとクリスマスのアフタヌーンティーの予約受付を2025年11月５日（水）より開始いたします。

クリスマスの食卓を彩るのは、一番人気の「苺のクリスマスタルト」をはじめ、「キャラメルショートなタルト」「ショコラ＆フロマージュ」「苺のクリスマスショート」「クリスマスモンブラン」の5種です。ホテルのカフェラウンジの「白井屋ザ・ラウンジ」でご提供するのは特製クリスマス仕立ての「クリスマス・アフタヌーンティー」です。

(C)Yusuke Kagayama(C)Shinya Kigure

白井屋ホテルのクリスマスケーキ

白井屋ザ・パティスリーがお届けするクリスマスケーキは、店頭またはオンラインにて事前予約を承ります。小さな工房でパティシエたちが心をこめてひとつひとつ手作りで完成させます。大切なご家族やお仲間と共に、もしくは贈り物として、ご自分へのご褒美として、贅沢なクリスマスをお過ごしください。

■ご予約受付期間：2025年11月５日（水）- 12月14日（日）

◎苺のクリスマスタルト

(C)Yusuke Kagayama

白井屋ホテルの一番人気のタルトです。

ザ・パティスリー自慢の配合にこだわった地元の牛乳と卵でつくったオリジナルカスタードをタルト生地にたっぷりのせ、群馬のブランド苺「やよいひめ」など、地元の苺をぎっしり飾り、アクセントにピスタチオをトッピングしました。

5寸（15cm）6,500円（税込）

7寸（21cm）9,800円（税込）

◎キャラメルショートなタルト

(C)Shinya Kigure

チョコレートクッキー生地にチョコレートスポンジとキャラメルムースを重ね、キャラメルチョコレートで包みました。キャラメリゼ、シュガーコーティングをした2つのフレーバーのマカダミアナッツと雪の形のチョコレートで華やかさを演出しました。

4寸（12cm）5,000円（税込）

◎ショコラ＆フロマージュ <30台限定>

(C)Shinya Kigure

チョコレートとチーズ好きの願いを叶えたハーフ＆ハーフのクリスマスケーキです。

チョコレートクッキー生地、チョコレートアーモンドクリーム、ガナッシュ、ヴァローナチョコレートのムースを組み合わせたショコラ、そしてクッキー生地、ベイクドチーズケーキ、チーズのムースのダブルチーズのフロマージュ、2種を一緒にお楽しみいただける贅沢ケーキです。

6寸（18cm）7,800円（税込）

◎苺のクリスマスショート <1日10台限定>

(C)Shinya Kigure

クリスマスの定番、苺のクリスマスショートケーキです。シンプルかつ上質な生クリームをたっぷり使って覆ったスポンジのレイヤーに群馬のブランド苺「やよいひめ」や地元産苺を飾った、白井屋が自信をもってお届けするクリスマスのケーキです。

4寸（12cm）5,500円（税込）

◎クリスマスモンブラン <50台限定>

(C)Shinya Kigure

まるでドレスを纏ったようなモンブラン。クッキー生地にアーモンドクリーム、ベリージュレ、栗の渋皮煮を軽やかな生クリームで包み、栗のクリームで愛らしく仕上げました。

4寸（15cm）6,000円（税込）

■ご予約方法＆受渡方法

店舗：白井屋ザ・パティスリー

（群馬県前橋市本町2-2-15 馬場川通り沿い）

予約受付：2025年11月５日（水）- 12月14日（日）18:00まで

店舗でのご予約：10:00-18:00（月曜日を除く）

ウエブでのご予約：https://www.shiroiya.com/dine/patisserie/

電話： 027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号）

お支払い方法：事前支払い（ウエブではクレジットカード決済）

受け渡し方法：店舗にて

12月20日（土）- 12月25日（木） 10:00 - 17:45

(C)Yusuke Kagayama

※クリスマスケーキにはギフト用紙袋もご用意いたします。

※クリスマスケーキは予約数が上限に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。

※ご予約の変更は、12月14日（日）18:00 までにご連絡ください。

・WEB予約の方は、変更・キャンセルについて電話にてご連絡ください。

・店頭予約の方は、店頭にて変更、キャンセルを承ります。

※予約締め切り後のキャンセルによるご返金はいたしかねます。

※キャンドルをご希望の方は、お受け取り時にスタッフまでお申し付けください。

※天候や農作物の入荷状況により、事前の告知なく商品内容が一部変更される場合がございます。

白井屋ホテルのクリスマス・アフタヌーンティー

12月のフェスティブ期間にお届けするのは、特製の「クリスマス・アフタヌーンティー」です。クリスマスツリーや真っ白な雪を思わせるスイーツの数々10種。「白井屋ザ・パティスリー」が時間をかけてお作りしたシュトーレンも登場します。と白井屋ホテルのヘッドシェフ、片山ひろが考案するセイボリー、老舗紅茶ブランド、ロンネフェルトなどのお飲み物をフリーフローでご提供します。

(C)Shinya Kigure

■予約受付開始

2025年11月5日（水）より

■提供期間

2025年12月1日（月）～12月31日（水）

〈ランチタイム〉

12:00～14:00最大10名様

〈ティータイム〉

14:30～16:30最大15名様

※120分制ドリンク90分飲み放題

■料金

平日：アフタヌーンティー 4,800 円/名

土日祝日：アフタヌーンティー 5,800 円/名

※オプションでパフェ 1,000円もご注文いただけます。（要予約）

※アルコール類をご希望の方は、メニューからお選びください。（料金別途）

※キャンセルポリシー：前日18:00 以降のキャンセルは100％の料金をいただきます。

◎クリスマスパフェ

(C)Shinya Kigure

ピスタチオムースのツリーと雪をみたてたメレンゲを飾った、クリスマス仕様のパフェ。

バニラアイス、フロマージュブラン、フランボワーズのジュレ、クランブルを苺のソースと絡めながら、フレッシュな苺、フランボワーズ、ブルーベリーと一緒にお召し上がりください。

※オプションのクリスマスパフェをご希望の方は、予約時にご登録、もしくはお電話にてお伝えください。

1,000円

■場所

白井屋ザ・ラウンジ

群馬県前橋市本町2-2-15 ⽩井屋ホテル １階

電話番号：027-231-4618

■ご予約方法＆お問い合わせ先

オンラインまたはお電話にてご予約を受け付けております。

電話番号：027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号）

https://www.tablecheck.com/shops/shiroiya-lounge/reserve

※食物アレルギーがある方は事前にお知らせください。

■内容

スイーツ10品前後

セイボリー

ドリンク

*ドリンクはメニューからお好きなものをフリーフロー（飲み放題）で召し上がっていただけます。

◎シュトーレン

2ヶ月間じっくりラム酒につけこんだドライフルーツと香ばしいナッツとスパイスをたくさん使ったクリスマスのお菓子です。

◎ブランマンジェ

フランボワーズソースでクリスマスらしさを演出した爽やかなフレーバーのブランマンジェです。

◎バニラ・フランボワーズ

バニラムースにフランボワーズのジュレをしのばせ、雪を思わせるホワイトチョコでカヌレの形にコーティングしました。

◎苺のタルト

甘味が濃く、ほどよい酸味の旬の苺とバニラビーンズの香り豊かなオリジナルカスタードを合わせたプティタルトです。

◎プティシュー

自慢のカスタードとかろやかな北海道産生クリームがぎっしり詰まった贅沢タブルクリームのクッキーシューです。

◎クリスマスなロールケーキ

木の幹をイメージしたチョコロールケーキとピスタチオムースの組み合わせ。アラザンと星チョコを添えてクリスマスツリーを表現。

◎シャインマスカットのジュレ

フレッシュなシャインマスカットと白ワインのジュレに真っ白なペンタスの花を散りばめました。

◎フランボワーズのマカロン

バニラビーンズたっぷりのカスタードクリームと酸味をほのかに感じるフランボワーズをシェルで挟みました。

◎ブールドネージュ

真っ白な雪玉をイメージしたほろほろ感のある口溶けの良いクッキーです。

◎スコーン

香ばしさとしっとり感をあわせもった、こぶりなオリジナルスコーンです。

◎セイボリー

トマト、デミグラス、ベシャメルの３種のソースで仕上げた、ポテトグラタンです。

白井屋ホテル （群馬県前橋市本町2-2-15）

ART DESTINATION 五感を刺激するインスピレーションに満ちた美術館のようなホテル

(C)Shinya Kigure

群馬県前橋の老舗旅館が創業300年の歴史を経て、建築家の藤本壮介氏の手により「白井屋ホテル」として蘇りました。廃墟となっていた建物をリノベーションして生まれたコンクリート剥き出しの吹き抜けには、レアンドロ・エルリッヒ氏による幻想的な“光のアート”があり、それぞれ異なるアート作品が展示されている客室をはじめ、多様な現代アートやデザインを緑あふれる美術館のような環境の中で楽しめます。敷地内には、レストラン、カフェラウンジ、パティスリー、ベーカリー、バー、茶室、さらには3タイプの個室サウナを併設し、インスピレーションに満ちた滞在を叶えます。地元群馬の大自然と生産者の方が育んだ食材を生かしたメインダイニングの「白井屋ザ・レストラン」は世界的食のガイド『ゴ・エ・ミヨ』に4年連続掲載されています。白井屋ホテルはミシュランガイドのホテルセレクションに選出されています。

2025年12月は「蜷川実花 with EiM at SHIROIYA」と題したフェスティブディナーとアートイルミネーションを展開予定。

お問い合わせ先

■メディアお問い合わせ先

pr@shiroiya.com

070-9350-1597 (PR担当：守田美奈子)

■白井屋ホテルお問い合わせ先

info@shiroiya.com

027-231-4618 （代表番号）