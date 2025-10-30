加工食品メーカー6社の物流を担うＦ-ＬＩＮＥがT2の自動運転トラック商用運行に参画

株式会社T2

加工食品メーカーの物流を担うＦ-ＬＩＮＥ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：坂本 次郎、以下「Ｆ-ＬＩＮＥ」）は2025年11月より、株式会社T2（東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）が本年、国内で初めて開始した自動運転トラックによる幹線輸送*¹の商用運行*²に参画します。

Ｆ-ＬＩＮＥが関東ー関西の区間で取り扱う味の素株式会社（東京都中央区）、カゴメ株式会社（愛知県名古屋市）、日清オイリオグループ株式会社（東京都中央区）、株式会社日清製粉ウェルナ（東京都千代田区）、ハウス食品グループ本社株式会社（東京都千代田区）および株式会社Ｍｉｚｋａｎ（愛知県半田市）の計6社（以下、「6社」）の各種荷物を、T2の自動運転トラックで輸送します。

加工食品の国内市場は今後緩やかに拡大*³する一方、「2024年問題」などを背景にしたトラックドライバー不足は深刻化する見通しで、いかに持続可能な輸送体制を構築できるかが喫緊の課題となっています。

こうした見通しを踏まえて、Ｆ-ＬＩＮＥと、2027年にレベル4*⁴自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始を目指すT2は、本年2月から10月までの間、T2が開発したレベル2*⁵自動運転トラックを用いて上記6社の加工食品などの各種荷物を幹線輸送する実証に取り組んでまいりました。計5回にわたる実証において積載量を順次増やしていくとともに、昼間・夜間双方の時間帯で運行するなど、オペレーションおよび技術の両面で自動運転トラックの有効性を綿密に検証してきました。

Ｆ-ＬＩＮＥとT2による実証の様子Ｆ-ＬＩＮＥとT2による実証の様子

T2では、本年7月、自動運転トラックによる幹線輸送を国内で初めて事業化し、佐川急便株式会社、西濃運輸株式会社、日本郵便株式会社、福山通運株式会社および三井倉庫ロジスティクス株式会社の5社をユーザーに、まずはレベル2自動運転トラックによる商用運行を始めました。

このユーザー5社に続いて、今回、Ｆ-ＬＩＮＥは、上記加工食品メーカー6社とともに、T2の自動運転トラックが既存の運行と同等の輸送品質や安全性を担保できることを確認した上で商用運行に参画し、本格的に自動運転トラックを利用していくことでT2と合意しました。



本年11月20日より、神奈川県にあるＦ-ＬＩＮＥの「川崎物流センター」と兵庫県の「西宮物流センター」（自動運転区間*⁶：綾瀬スマートIC（神奈川県）ー吹田IC（大阪府））の約510キロの区間で定期運行を開始し、うま味調味料やトマトケチャップ、ポン酢といった調味料、食用油、小麦粉、カレールウなどの輸送を予定しています。

6社の代表製品イメージ

Ｆ-ＬＩＮＥは、6社とともに、今回の商用運行の実績などを踏まえて、T2が2027年から開始するレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスへの参画も検討してまいります。

*¹ 各種荷物を全国の配送拠点に主要な輸送ネットワークを通じて効率的に運ぶこと

*² 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/0701.pdf

*³ 株式会社富士経済「2025年 食品マーケティング便覧 総市場分析編」より（https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25036）

*⁴ 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態

（参照：国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf）

*⁵ ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転

*⁶ 安全確保が必要な状況や料金所、工事区間などではドライバーが一時的に運転操作

会社概要

Ｆ-ＬＩＮＥ株式会社

本社所在地：東京都中央区晴海一丁目8番11号

代表者：代表取締役社長 坂本 次郎

設立日：1952年10月2日

事業内容：貨物自動車運送事業／貨物利用運送事業／倉庫業／通関業／港湾運送事業 等

企業サイト：https://www.f-line.tokyo.jp/

株式会社T2

本社所在地：東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル １階

代表者：代表取締役CEO 熊部 雅友

設立日：2022年8月30日

事業内容：自動運転システムの開発、レベル 4 自動運転トラックによる幹線輸送サービス事業、幹線輸送に付随した関連サービス事業、その他関連サービス事業

企業サイト：https://t2.auto/

公式X：https://x.com/t2_auto