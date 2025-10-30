AI時代を生きる力を、子どもたちへ。ロジカルAIスクール吉祥寺校、11月2日開校

ＡＩパートナーズ株式会社

AIパートナーズ株式会社（代表取締役：川島優貴）は、子どもたちがAIと共に“考える・創る・伝える力”を育む新しい学びの場として、2025年11月2日（日）に「ロジカルAIスクール吉祥寺校」を開校いたします。

公式サイト：https://logicalaischool.com/





AIと共に“創る”学びを体感 -- 開校前イベントレポート

開校に先立って開催した「3Dプリンター×AI体験」イベントでは、AIに質問しながら自分だけの作品を創り上げる子どもたちの姿に、会場は驚きと笑顔で包まれました。AI時代を生きる子どもたちが、自ら考え、表現する喜びを感じる--そんな学びが、吉祥寺から始まります。

開校に先立って10月に開催した「3Dプリンター×AI体験」イベントには、吉祥寺周辺を中心に多くの親子が集まりました。

子どもたちはAIに質問し、もらったヒントをもとに自分のアイデアを次々と形に！

紙飛行機の設計を工夫したり、AIが描いたキャラクターを3Dプリンターで立体化したりと、“AIと共に考え、創る”時間を思いきり楽しむ姿が見られました。



また、プレオープンに参加された保護者の方々からも、

「子どもが自分の言葉で説明するようになった」「授業の内容を家でも話してくれるようになった」といった嬉しい声が寄せられています。

子どもたちがAIと触れ合う中で芽生えた「もっとやってみたい！」という気持ちが、家庭でも新しい会話のきっかけになっています。

🌟 子どもたち・保護者の声

💬「AIに聞いて作り直したら、紙飛行機がもっと遠くに飛ぶようになったんだ！」（小学2年生）

💬「3Dプリンターで自分のドラゴンを作ったのが楽しかった。またやりたい！」（小学5年生）

💬「正解がないことに挑戦するって、こういうことなんですね。」（保護者）

💬「AI教室なのに、人の温かさを感じました。子どもが“また行きたい”と言っています。」（保護者）

この体験が、ロジカルAIスクールの目指す「考える・創る・伝える」学びの第一歩となりました。

AIを“教える”のではなく、AIと“共に考える”

アイデアをカタチに！リアルに再現！3D電車ワクワクが形になった瞬間

ロジカルAIスクールは、AIの操作方法を学ぶ場所ではありません。

AIを道具として活用しながら、自らの「問い」を立て、アイデアを形にする力を育てます。

「正解を出す」のではなく、「問いを生む」学びを通して、

論理的思考力、創造力、そして“やり抜く力”を養います。



AIに置き換えられるのではなく、

AIと共に新しい価値を生み出し、自分の未来を切り拓ける人を育てることが、私たちの使命です。

４つのコースで、年齢に応じた“考える力”を育成

ロジカルAIスクールでは、子どもの成長段階に合わせて４つのコースを展開しています。

どのコースでも共通して大切にしているのは、AIを活用しながら「考える・創る・伝える」力を育てることです。

はじめてのロジカル（小1～3年）

自分の考えや気持ちを言葉にし、相手に伝える力を育てます。身近なテーマに楽しく取り組みながら、創造性の基礎と「できた！」という達成感を重ね、学ぶ意欲と自信を育みます。

ロジカル・チャレンジ（小4～6年）

チームで協力しながら課題に取り組み、AIを活かして考えをまとめ発表します。論理的思考力や協働力、伝える力をバランスよく伸ばし、自ら課題を解決する力を育てます。

ロジカル・イノベーター（中学生～）

社会や身近な課題をテーマに、AIを使って情報を整理・分析し、自分なりの意見を提案。探究心と発信力を高め、考え抜く力と実践的な表現力を養います。

ロジカル・クリエイター（全年齢対象）

AI・VR・3Dプリンターなどを自由に使い、オリジナルの作品を制作。自由な発想を形にする中で、創造力と集中力を伸ばし、主体的に学ぶ姿勢を育てます。

代表メッセージ

AIが文章も画像も作る時代に、言われたことをこなすだけの学びでは通用しません。

ロジカルAIスクールは、

子どもたちがAIを使いこなし、自分の考えを形にする場所です。

一人ひとりの『できた！』が自信と探究心につながり、

未来を切り拓く力になると信じています。

ー ロジカルAIスクール代表 川島 優貴

【著書のご紹介】

AI時代の働き方と教育のあり方をテーマにした共著

『AI時代！「ワクワク仕事」の成功法則』（中谷昌文・三冨正博・川島優貴／セルバ出版）を刊行。

ロジカルAIスクールの理念にも通じる、“人が主役のAI活用”を提唱しています。

書籍詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL1G67K

開校日・場所・アクセス

今後の展開

- 開校日：2025年11月2日（日）- 開校曜日：月・火・水・木・金・土・日- 住所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目6-4 BSビル吉祥寺 3F- アクセス：吉祥寺駅徒歩3分、市営駐輪場目の前（2時間無料）- 公式サイト：https://logicalaischool.com/

開校後は、中高生向けの探究型コースの開設や、地域の学校・教育機関との連携イベントも予定。

吉祥寺から始まるこの新しい“AI×創造教育”を、全国へ広げてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

ＡＩパートナーズ株式会社

住所：〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム119

Email：info@aipartners-inc.co.jp

Web：https://aipartners-inc.co.jp