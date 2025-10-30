アベイル、11/ 1（土） 『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演決定！ 紹介商品は11/22（土）より販売！

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、11月1日（土）に開催される『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』にカジュアル＆シューズ『アベイル』が出演することをお知らせいたします。　




■紹介商品について

『ブラック』をテーマに、アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP(チップクリップ)」「SUREVE(シュリーブ)」「RagOut(ラグアウト)」の冬の最新コーディネートが、札幌コレクションのステージに登場します。


紹介商品は、11/22（土）より全国のアベイル店舗およびしまむらグループ公式オンラインストア「しまむらパーク」にて販売します。ラインナップは11/ 1（土）12：00以降にオンラインストアでご確認いただけます。


▼しまむらパーク　オンラインストア


https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&b=avail&sortKey=02(https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&b=avail&sortKey=02)





■イベント概要

2007年より開催されている、北海道最大級のファッションイベントです。


名称　　：『札幌コレクション2025 AUTUMN/WINTER』


開催日時：2025年11月1日（土）　開場12：30/開演14：00


開催場所：北海きたえーる（札幌市豊平区豊平5条11-1-1）


最寄駅　：札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園」駅直結


公式HP　：https://sapporo-collection.jp/


※当日、アベイル商品の販売はございません。





■アベイルのSNS・公式アプリはこちらから　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail　　　　　 　



■お近くの店舗はこちらから検索


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）