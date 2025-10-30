アベイル、11/ 1（土） 『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演決定！ 紹介商品は11/22（土）より販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、11月1日（土）に開催される『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』にカジュアル＆シューズ『アベイル』が出演することをお知らせいたします。

■紹介商品について

『ブラック』をテーマに、アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP(チップクリップ)」「SUREVE(シュリーブ)」「RagOut(ラグアウト)」の冬の最新コーディネートが、札幌コレクションのステージに登場します。

紹介商品は、11/22（土）より全国のアベイル店舗およびしまむらグループ公式オンラインストア「しまむらパーク」にて販売します。ラインナップは11/ 1（土）12：00以降にオンラインストアでご確認いただけます。

▼しまむらパーク オンラインストア

https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&b=avail&sortKey=02(https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&b=avail&sortKey=02)

■イベント概要

2007年より開催されている、北海道最大級のファッションイベントです。

名称 ：『札幌コレクション2025 AUTUMN/WINTER』

開催日時：2025年11月1日（土） 開場12：30/開演14：00

開催場所：北海きたえーる（札幌市豊平区豊平5条11-1-1）

最寄駅 ：札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園」駅直結

公式HP ：https://sapporo-collection.jp/

※当日、アベイル商品の販売はございません。

■アベイルのSNS・公式アプリはこちらから

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）