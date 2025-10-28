大街道に“ヒーロー”が集結！ 約4万点から厳選した昭和レトロ玩具展「おもちゃ喫茶」開催へ

株式会社三福ホールディングス

松山市大街道にある「アルファCPXビル(松山市大街道2丁目2-6)」にて、2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）の期間中、懐かしのヒーロー玩具やキャラクターが一堂に集まる展示イベント「おもちゃ喫茶～ヒーロー☆スターコレクション～」が開催されます。

本イベントは、玩具収集家・若藤昌男氏のコレクション約4万点の中から厳選した貴重なアイテムを展示するもので、昭和世代にはたまらない“あの頃のワクワク”を体感できる内容です。

当社は、この展示イベントの開催場所のテナント仲介を担当。地域商店街の空き物件を活用し、松山中心市街地の活性化につながる新たなにぎわいづくりを支援しています。

【イベント概要】

三福 presents「おもちゃ喫茶～ヒーロー☆スターコレクション～」

【開催期間】

2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）

【会場】

アルファCPXビル（松山市大街道2丁目2-6）

【営業時間】 12:00～20:00

【入場料】

大人（中学生以上）1,000円／小学生500円

P・SPO会員 大人（中学生以上）500円／小学生250円

※LINE事前決済で100円引き

主催： 株式会社E3

協力： 三福グループ、P・SPO ほか

背景と狙い

大街道商店街は松山市の中心地として長年にわたり市民に親しまれてきましたが、近年は空き店舗が増加し、にぎわいの再生が課題となっています。

当社では、地域の価値を高める「体験型テナント」や「期間限定イベント」を誘致することで、街に新しい動線と出会いを生み出すことを目指しています。

今回の「おもちゃ喫茶」は、世代を超えて楽しめるコンテンツとして老若男女に親しまれる企画。ヒーローやロボット、懐かしの特撮キャラクターが勢ぞろいし、家族連れや観光客にも楽しんでいただける内容です。

また、イベント期間中は大街道商店街の来街者増加が見込まれ、地域経済への波及効果も期待されます。

「当社では“空き店舗を活用して街を元気にする”という想いで取り組んでいます。大街道が再び多くの人でにぎわうきっかけになれば嬉しいです。

今後も地域の皆さまや事業者と連携しながら、新しい価値を生むテナント誘致を進めていきます。（株式会社SANPUKUフューチャー 代表取締役 岡田剛）」

会社概要

株式会社SANPUKUフューチャー

・所在地：愛媛県松山市中村２丁目１－３

・TEL：089-913-2329

・事業内容：事業用不動産の仲介・テナント誘致・建築リフォーム提案・空室対策等

公式サイト：https://www.3pukutenant.com/

【本イベントに関するお問合せ】

P・SPO事務局 TEL:0120-337-217