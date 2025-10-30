うつ病の薬を途中でやめる人は約3割?!自己判断で服用の中止に要注意！

一般社団法人 徳志会

一般社団法人徳志会(https://tokushi.or.jp/)（所在地：東京都品川区、代表理事：河口雅弘）は、心療内科・精神科クリニックである新宿心療内科よりそいメタルクリニック(https://ashitano.clinic/)（新宿駅東口徒歩3分）横浜心療内科よりそいメタルクリニック(https://yokohama-ekimae.net/)（横浜駅西口徒歩2分）柏心療内科よりそいメンタルクリニック(https://kashiwa-ekimae.com/)（柏駅徒歩0分、2025年10月オープン）を運営し皆様のメンタルヘルスをサポートしております。今回はうつ病の薬の中断に関する調査を実施したので、その結果を紹介します。

■うつ病の薬の服用を自己判断でやめると中断症状が出ることも

再発のリスクを考慮して、うつ病の治療は多くの場合、1年程度をかけて行われます。

回復しても通院を続けなければならないことで、患者さんは「元気になっているのになぜ薬を飲み続けなければならないのだろう…」と途中で治療をやめてしまうことがあります。

抗うつ剤を急にやめると、めまいや吐き気、頭痛などの中断症状と呼ばれる身体の異常が表れることがあり大変危険です。

元気になって治療の必要がないと感じても、薬をやめる際は必ず担当の医師に相談することが大切です。

一般社団法人徳志会は、全国の社会人を対象にうつ病の治療の途中中断に関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

■うつ病の治療に1年以上かかる人は約28％

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150463/table/50_1_f0bab5dd9c0fd490e06da696e3dc26f5.jpg?v=202510301027 ]

全国の社会人を対象に、うつ病を発症したことがある方の中で、治療期間がどのくらいかかったのか調査しました。

その結果、約72％が1年未満、約28％が1年以上の期間がかかったと分かりました。

基本的にうつ病の治療は1年をかけて行われ、長いと感じる方も多くいます。しかし、再発防止のためには必要な期間です。

■約36％はうつ病の薬の服用を途中でやめた経験がある

うつ病の薬の服用を途中でやめたことがある人の割合を調査しました。

その結果、約36％は途中でやめたことがあると答えました。

■約半数がうつ病の薬の服用を自己判断でやめた

うつ病の薬の服用をやめた人の中で、自己判断でやめた方の割合を調査しました。

その結果、約50％の方が自己判断でやめたと答えました。

■薬の服用をやめた理由で最も多いのは体調が改善したから

うつ病の薬の服用をやめた理由を調べました。

その結果、体調が改善されたため、服用をやめた方が約31％と最も多いことが分かりました。

その他の理由としては、依存症や副作用など身体への影響を心配するものや、効果がみられなかったことなどがあります。

■途中で服用をやめた人の約15％は体調に異変がみられた

うつ病の薬を途中でやめた方の中で体調不良がみられた方の割合を調べました。

その結果、約15％の方がうつ病の薬の服用を中断したことが原因とみられる体調不良が起こったと分かりました。

抗うつ剤の服用を急にやめると中断症状と呼ばれる、めまい・吐き気・頭痛などの体調不良が起こる可能性があり大変危険です。

■調査まとめ

今回は、うつ病の薬の中断に関して調査しました。

その結果、うつ病で通院した方の約36％は、薬の服用を途中でやめた経験があると分かりました。



ただし、うつ病の薬の服用を中断した方の中で、約15％は中断症状とみられる体調不良が起こっています。

体調が改善したと思っても、医師への相談なしで薬の服用を中断することは控えることが大切です。

■薬の中断で身体の不調を感じたら心療内科・精神科クリニックへ

うつ病の薬をやめたことで中断症状がみられた場合、ただちに心療内科・精神科に相談しましょう。

途中で薬の服用をやめたため、元々通院していた病院やクリニックには相談しにくい場合には、他の医療機関で相談してください。

カウンセリングを通して身体の状態を観察し、きめ細やかなサポートを提供させていただきます。早め早めの行動が自身の心の健康を守ることにつながります。

