世界のテーブルリネン市場シェアは4.20%という注目すべきCAGRで上昇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333057&id=bodyimage1】
導入
テーブルリネンとは、ダイニングテーブルで使用することを目的とした、丁寧に作られたテーブルクロスとナプキンのセットを指します。テーブルリネンは、リネン、シルク、合成繊維、綿など、様々な素材で作られることが多く、テーブルコーディネートの重要な要素として、雰囲気とダイニング体験全体を高める上で重要な役割を果たします。洗練されたデザイン、耐久性、そして美しさといった特性から、高品質なテーブルリネン製品に対する消費者の需要が高まり、市場の拡大を後押ししています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/table-linen-market/request-sample
市場動向
外食人気の高まりが世界市場を牽引
ホスピタリティ業界はテーブルリネンの重要な消費者です。レストランやホテルでは、テーブルを彩り、お客様に心地よい雰囲気を演出するためにテーブルリネンが欠かせません。ホスピタリティ業界におけるテーブルリネンの需要増加は、外食への需要の高まりに起因しています。手軽な食事の選択肢として外食が人気を集めているのは、現代の消費者の多忙なライフスタイルに起因しています。
さらに、消費者行動の変化により、贅沢な食体験を提供する、美しく装飾されたダイニングスペースへの需要が高まっています。これにより、飲食店の経営者や管理者は、顧客に視覚的に魅力的で洗練された雰囲気を提供するために、高級なテーブルリネンの調達にリソースを投入する傾向が強まっています。その結果、テーブルリネン製品の市場需要が急増しています。
環境に優しく持続可能な製品への需要の高まりが大きなチャンスを創出
耐久性と環境への配慮を兼ね備えたテーブルリネン製品の需要が著しく増加しています。これらの製品は、オーガニック素材やリサイクル素材など、環境に配慮した持続可能な技術や素材を使用しています。消費者は、環境への影響が少ないテーブルリネン製品を積極的に求めています。オーガニックコットン、竹、麻などの再生可能資源から作られた生地の人気が高まっているのは、リサイクル性と環境負荷の低減が理由です。そのため、環境に配慮した素材と製造方法で製造されたテーブルリネン製品に対する消費者の需要が増加しています。環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の高まりは、テーブルリネン市場に収益性の高い成長の見通しをもたらしています。
地域分析
北米は世界のテーブルリネン市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。2022年には、北米がテーブルリネン市場において最大の市場シェアを獲得し、約36%という最大の市場シェアを獲得しました。この分野における業界の拡大は、ダイニングエリアの視覚的な魅力を高めるテーブルクロスの市場需要の増加に牽引されています。米国などの先進国は、確立された産業インフラと信頼できるメーカーの強固な基盤により、市場の成長に貢献しています。
ヨーロッパは、友人や家族と食事を共にする習慣を特徴とする活発な食文化が存在することから、テーブルリネンの市場規模で世界第2位と考えられています。食卓を準備するということは、プレースマット、ナプキン、テーブルクロスといったテーブルリネンを揃えることに不可欠です。これらの要素は、食卓全体の雰囲気を高め、食卓での交流や社交の場に心地よい雰囲気を醸し出すため、地域市場の拡大を促しています。
導入
テーブルリネンとは、ダイニングテーブルで使用することを目的とした、丁寧に作られたテーブルクロスとナプキンのセットを指します。テーブルリネンは、リネン、シルク、合成繊維、綿など、様々な素材で作られることが多く、テーブルコーディネートの重要な要素として、雰囲気とダイニング体験全体を高める上で重要な役割を果たします。洗練されたデザイン、耐久性、そして美しさといった特性から、高品質なテーブルリネン製品に対する消費者の需要が高まり、市場の拡大を後押ししています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/table-linen-market/request-sample
市場動向
外食人気の高まりが世界市場を牽引
ホスピタリティ業界はテーブルリネンの重要な消費者です。レストランやホテルでは、テーブルを彩り、お客様に心地よい雰囲気を演出するためにテーブルリネンが欠かせません。ホスピタリティ業界におけるテーブルリネンの需要増加は、外食への需要の高まりに起因しています。手軽な食事の選択肢として外食が人気を集めているのは、現代の消費者の多忙なライフスタイルに起因しています。
さらに、消費者行動の変化により、贅沢な食体験を提供する、美しく装飾されたダイニングスペースへの需要が高まっています。これにより、飲食店の経営者や管理者は、顧客に視覚的に魅力的で洗練された雰囲気を提供するために、高級なテーブルリネンの調達にリソースを投入する傾向が強まっています。その結果、テーブルリネン製品の市場需要が急増しています。
環境に優しく持続可能な製品への需要の高まりが大きなチャンスを創出
耐久性と環境への配慮を兼ね備えたテーブルリネン製品の需要が著しく増加しています。これらの製品は、オーガニック素材やリサイクル素材など、環境に配慮した持続可能な技術や素材を使用しています。消費者は、環境への影響が少ないテーブルリネン製品を積極的に求めています。オーガニックコットン、竹、麻などの再生可能資源から作られた生地の人気が高まっているのは、リサイクル性と環境負荷の低減が理由です。そのため、環境に配慮した素材と製造方法で製造されたテーブルリネン製品に対する消費者の需要が増加しています。環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の高まりは、テーブルリネン市場に収益性の高い成長の見通しをもたらしています。
地域分析
北米は世界のテーブルリネン市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。2022年には、北米がテーブルリネン市場において最大の市場シェアを獲得し、約36%という最大の市場シェアを獲得しました。この分野における業界の拡大は、ダイニングエリアの視覚的な魅力を高めるテーブルクロスの市場需要の増加に牽引されています。米国などの先進国は、確立された産業インフラと信頼できるメーカーの強固な基盤により、市場の成長に貢献しています。
ヨーロッパは、友人や家族と食事を共にする習慣を特徴とする活発な食文化が存在することから、テーブルリネンの市場規模で世界第2位と考えられています。食卓を準備するということは、プレースマット、ナプキン、テーブルクロスといったテーブルリネンを揃えることに不可欠です。これらの要素は、食卓全体の雰囲気を高め、食卓での交流や社交の場に心地よい雰囲気を醸し出すため、地域市場の拡大を促しています。