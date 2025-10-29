11/1（土）アミュージアムミスターマックスおゆみ野店オープン！

株式会社アムリード

11/1（土）10時、千葉県千葉市緑区にクレーンゲーム専門店「アミュージアムミスターマックスおゆみ野店」がオープンします！

グリーン×ウッド調の明るい雰囲気の店内には、約70台のクレーンゲームを設置。サンリオやディズニーといった人気のキャラクター景品をはじめ、SNSで話題のアイテムや、みんな大好きおなじみの食品景品など、約160種類の景品を常時展開。お気に入りの景品を見つけよう！

オープンイベントとして11/1（土）・11/2（日）・11/3（月祝）は、小学生以下のお子様に先着で、ふわふわ浮かぶ風船（各日先着50名様限定）や、ポケモンカード（各日先着30名様限定）プレゼントなどイベントも盛りだくさん！

またLINE会員さまも大募集！新規ご登録のお客様にはクレーンゲーム１PLAYサービスクーポンがもれなくもらえます！お得にゲームを楽しもう♪

身近なエンタメとして、ご家族皆さんで気軽にご利用いただけますので、ミスターマックスおゆみ野にご来店の際はぜひお立ち寄りください！

アミュージアムミスターマックスおゆみ野店

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番１ ミスターマックスおゆみ野

TEL070-1528-5837

営業時間：10：00～21：00

【ゲームセンター 物件募集中！】

株式会社アムリードではゲームセンターの物件を募集中です。

全国SC内の物件を募集しています。

全国出店OK！キッズパークOK！小規模OK！異業種からの居抜きも可！

夢中になる遊び場を創りませんか。最短１か月で出店します！！

物件のお問い合わせはこちらまで。

0120-956-433

9:00～22:00（年中無休）

https://amlead.co.jp/