ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより【ウィンタースーツ】をリニューアル＆新色追加しました。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333030&id=bodyimage1】
■ SIVI ウィンタースーツ
寒さによわいイタグレ・ウィペットのためのカバーオールです。
昨年もご好評いただいたウィンタースーツが、新色＆サイズ展開を増やして今年も登場しました。
足回りまでしっかりカバーしたい方向けのつなぎタイプのペットウェア。
内側はもこもことしたボアで優しく愛犬の体を温めます。
防水ラミネート加工を施しており、散歩中の突然の雨や雪にも対応できます。
スマートなイタグレのスタイルを活かすミニマルなデザインです。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・寒がりな子や敏感肌の子を保護するカバーオール
・柔らかい素材の総裏地で寒さに弱いイタグレを温かく全身保護
・脱ぎ着のストレスを軽減する着せやすい後開き仕様
・毛や葉っぱが付きにくいサラリとした素材感
・手足は着せやすくツルリとした裏地・身頃部分は温かいボアの裏地
・足首はリブで抜けにくい
・長く使えるミニマルなカラーリング
・股まわり内側のゴム調整機能で、お腹から脚まわりのフィット感が調整できます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333030&id=bodyimage2】
●商品詳細
商品番号：17670
商品名：SIVI ウィンタースーツ
価格：8,580円（税込）
カラー：ベージュ/シナモン/シャドーブルー/ブラック/アーミーグリーン
素材：表地/ナイロン100％、裏地/ポリエステル100％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333030&id=bodyimage3】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
裏地はモコモコで暖かそう、表面はサラッと汚れにくそうで、デザインもかっこいいです。
この手のデザインで鮮やかなカラーバリエーションがあるのも嬉しいポイント。明るい色と悩みましたがバイカラーに惹かれてアーミーグリーンを選びました。これまたかっこいいです。
値段も良心的なので、色違いも検討したいです。
購入できて、冬に向けて一安心しました。
●評価：★★★★★
昨年買えなかったので今年こそはと早めに購入しました。
サイズと色でとても悩みましたがサイズは相談もさせて頂きました。
色もシナモンにしましたがとても良かったです。
寒い季節のお散歩に大活躍しそうです。
●評価：★★★★★
イタグレ4.9kg Mサイズ購入しました。
生地にゆとりはあるものの袖口を折れば問題なく着れました。排泄も濡れることなくできています。
最近雨続きでなかなか散歩できずでしたが、小雨程度なら防水のこのお洋服を着て走り回っています。
