³ô¼°²ñ¼ÒVISIO¡¢FC»ÔÀîGUNNERS»ÈÍÑ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÌ¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¡§¡ÖËÌ»ÔÀî¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤¬¡¢¡ØVISIO FOOTBALL FIELD¡Ù¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
¢£ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡È°éÀ®¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒVISIO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ ¼÷¼ù¡Ë¤Ï¡¢»ÔÀî»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö FC»ÔÀîGUNNERS¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒFBR¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¬Ìî ·ò°ì¡Ë¤È¡¢**¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë**¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬Îý½¬¤ä»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë ¡ÖËÌ»ÔÀî¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÇð°æÄ®4-294-5¡Ë ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡ØVISIO FOOTBALL FIELD¡Ù ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332803&id=bodyimage1¡Û
¢£¡ÖÈþ¤·¤¤¤òÁÏ¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë
VISIO¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤È³¹¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¤òÁÏ¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡È°éÀ®¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ì´Ó¤·¤¿°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤Î¤â¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤ò»Ù±ç
FC»ÔÀîGUNNERS¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤ÈÆÈ¼«¤Î¥×¥ìー¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
VISIO¤ÏËÜ·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¥¶¶¡Ê´ë¶ÈµòÅÀ¡Ë¤È»ÔÀî¡Ê³èÆ°µòÅÀ¡Ë¤ò·ë¤Ö·Á¤Ç¡¢¹°èÅª¤Ê¸òÎ®¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡ÖVISIO CUP¡×¤òÄê´ü³«ºÅ
¡ØVISIO FOOTBALL FIELD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢FC»ÔÀîGUNNERS¤¬¼çºÅ¤¹¤ëU-12Ç¯Âå¤ÎÂç²ñ¤ò¡¢¡ÖVISIO CUP¡×¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÃÏ°è¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
VISIO¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤ä¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332803&id=bodyimage4¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒVISIO
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©273-0005 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®2-1-34¡¡Á¥¶¶¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë9F
Tel ¡§ 047-404-3005
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§ ÀÐ°æ¡¡¼÷¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¡¿ÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¿·úÀß¡¿¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¿¸Í·úÊ¬¾ù¡¿ÃíÊ¸·úÃÛ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÀßÎ© ¡§ 1986Ç¯ÁÏ¶È
HP ¡§ https://visio-r.co.jp/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø