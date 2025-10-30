綾野剛が強烈なカリスマ的魅力と狂気を放つ“暴力に魅了された漢”芹沢鴨役で出演決定！ 山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で“最強で最凶の宿敵”として立ちはだかる！

株式会社 U-NEXT(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝 正峰、以下「TBS」）、株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：瀬戸口 克陽、以下「THE SEVEN」）と共同で取り組む大型グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』において、新たなキャストを発表いたします。

本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジ氏が漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也氏が原作の人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（コアミックス「ゼノンコミックス」刊）を原作に初の実写化。土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして――友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”です。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか試衛館の面々を鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおが演じることが発表となっています。

このたび、山田裕貴演じる土方歳三に立ちはだかる巨大な壁――近藤派と対立し筆頭局長の座を争う新撰組最強にして最凶、“暴力に魅了された漢”・芹沢鴨役に、俳優・綾野剛の出演が決定しました。

強烈なカリスマと狂気を放つ「芹沢鴨」役に綾野剛！土方ら近藤派の最強で最凶の宿敵として立ちはだかる

新撰組の前身である壬生浪士組の筆頭局長であり、土方らの最大の敵となる芹沢鴨を演じるのは、演じる人物の息遣いまで感じさせるような繊細さと、見るものを瞬時に魅了するような豪快な存在感を併せ持つ俳優・綾野剛。直近では、第30回釜山国際映画祭で新設されたコンペティション部門にて、THE SEVENが初めて企画・制作・配給を手がけた映画『愚か者の身分』でBest Actor Award（最優秀俳優賞）を受賞するなど、世界でも演技力が高く評価されています。その綾野剛が、今回も唯一無二の存在感で作品を彩ります。

艶やかに異彩を放つ衣裳に身を通し撮影現場に芹沢鴨として登場した瞬間から、その圧倒的な色気と魅力、存在感で、ヒリつくような緊張感と包まれるような包容力という相反する空気を現場にもたらし、スタッフ・キャストから嘆息がこぼれるほど。共演者たちも口々に「綾野から受けた影響は計り知れないほど大きい」、「綾野が鴨として登場した瞬間から、ギアが一段も二段も上がった」と語ります。原作でも人気が高く、これまでの数ある新撰組を題材にした作品においても時代を彩る名優たちが演じてきたキャラクターですが、綾野が演じた鴨が新たに歴史に名を刻みます。

土方、近藤、そして芹沢鴨が集結した“新時代の新選組”ビジュアルを解禁

本解禁に合わせ、色気と狂気を醸し出す鴨のキャラクタービジュアルと、「試衛館」の面々と鴨という本作の主要キャラクターが集結したビジュアルも解禁となりました。これまでの新撰組作品とは一線を画す１１人のカットには役柄それぞれが放つエネルギーが滾り、幕末という混迷の時代に生きた若者たちの純粋さと荒々しさが滲む、まさに“新時代の新撰組”が表現されています。

さらに、綾野剛演じる芹沢鴨の役柄がより鮮やかに見られるキャラクタームービーを、番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」でも公開。その魅力を存分に味わえる仕上がりです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z__7rQdnpbc ]

かつてないスケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”には、今後も主演級俳優が名を連ね、若手俳優から名バイプレイヤーなど旬な俳優陣も発表となる予定です。続報を楽しみにお待ちください。

■コメント

＜芹沢鴨役 綾野剛＞

「とことん咲いて、とことん散る」

皆が信念を全うし、皆が魂と向き合い、皆、死に際まで役と共に生き抜く。ちるらん、ここに在り。

＜チーフプロデューサー・森井輝＞

山田裕貴率いる新撰組みんなの壁になってほしい、と綾野さんにお願いしました。

まず山田くんとの共演に喜び、自分で大丈夫ですか？と聞き返すその目は既に爛々と輝き

芹沢鴨という男に魅了されているのがわかりました。

それからの綾野さんの殺陣の鍛錬、身体作りは驚嘆に値するものであり、

恐らく日本の時代劇史上、最も豪胆かつ最速のソードアクションを実現することができました。

本番後共演者のみんなが「凄い…剛さん凄い…」と口々に呟いていたのを思い出します。

芹沢鴨のその大きさ、強さを、そして危うい魅力を遺憾無く演じてくれました。

どうか皆さんこの男にやられてください！！

■作品概要

【タイトル】 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）

【放送／配信】 TBSテレビ／U-NEXT にて 2026年 春 放送・配信開始

【製作著作】 THE SEVEN

【スタッフ】

プロデューサー：

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』ほか

監督：渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズほか

脚本：酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

アクション監督：園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』ほか

VFXプロデューサー：赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』ほか

キャラクターデザイン：前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』ほか

音楽：出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

ポスプロスーパーバイザー：石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

【キャスト】

土方 歳三 ：山田裕貴

近藤 勇 ：鈴木 伸之

山南 敬助 ：中村 蒼

沖田 総司 ：細田 佳央太

永倉 新八 ：上杉 柊平

斉藤 一 ：藤原 季節

阿比留 鋭三郎：杉野 遥亮

原田 左之助 ：柳 俊太郎

藤堂 平助 ：宮崎 秋人

井上 源三郎 ：岩永 ひひお

芹沢 鴨：綾野 剛

■原作情報

タイトル：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

著者 ：漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也

発刊 ：コアミックス

ゼノンコミックス 1～36巻発売中

1話試し読み https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

▼U-NEXTにて配信中

・単行本：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000123983

11/1(土)～11/14(金)は10巻まで無料で読めるキャンペーンを実施します。

この機会にぜひお楽しみください！

・話読み：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000774285

1話無料配信中

