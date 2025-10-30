【21LIVE】11月3日（月）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』一般ランクのみ3日間限定で開催決定！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月3日（月）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332755&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼一般ランク限定チャレンジ！／
集めるほど楽しい♪ 50Cガチャで限定グッズをGET！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月3日（月）から11月5日（水）の期間、21LIVEでは『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント対象者は、今月のライバーランクが一般（公式ライバー以外）の方が対象です。
50Cガチャに登場する5種類のキャラクターをコンプリートすると、2～10回の達成数に応じて21オリジナルグッズをプレゼント！
コンプリートのたびに報酬がランクアップするので、何度でも挑戦したくなる人気のイベントです。
3日間限定のスペシャル企画で、レアなプライズの獲得を目指しましょう！
対象ガチャギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332755&id=bodyimage2】
▼ライバープライズ ▼
＞10コンプ達成
・21オリジナル マングーチュの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
＞5コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
＞2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
▽リスナープライズ ▽
☆2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
50Cガチャのキャラクターを集めて、さそり座ギフトやトルマリンギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
11月3日（月）～11月5日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332755&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
プレスリリース詳細へ