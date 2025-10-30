～５５周年を迎えたトミカをお寿司でお祝い ～

トミカ職人が“匠”の技術で作った“粋”なシリーズ

「寿司トミカ 其の一」２０２５年１２月下旬発売まぐろ、大とろ、たまご、いか、あなご、えび６種の寿司ネタをブラインドボックス仕様でお届けします

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の『寿司トミカ』シリーズ第1弾として、「寿司トミカ 其の一（そのいち）」（全６種 ※種類は選べません、希望小売価格：１,１００円／税込）を、２０２５年１２月下旬から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等にて発売します。なお、「タカラトミーモール」では２０２５年１０月３１日(金)から予約受付を開始予定です。





「寿司トミカ 其の一」 ※ホンモノそっくりですが、ミニカーなので食べられません。

『寿司トミカ』は、今年５５周年を迎えた「トミカ」をお祝いする意味を込めて、お祝いの席にふさわしい日本食のひとつである「寿司」をモチーフにしています。デザインは寿司ネタをリアルに再現している一方で、シャリ部分に運転席やお米型の座席シート、醤油カラーのタイヤ、ナンバープレートを配置するなど、トミカならではの要素を詰めこみました。「寿司トミカ 其の一」は、「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」の寿司ネタ６種をお届けします。それぞれに“お皿”型の台座が付属します。

日頃からトミカに熱い情熱を捧げる担当者「トミカ職人」の“匠”の技術と“粋”な発想で、寿司のように世界中の方々に愛されるようなトミカを目指してデザインしました。ネタの特性に合わせた塗装・質感など、細部まで丁寧に造形を施し食欲をそそるような“シズル感”の演出にこだわっています。実際の寿司サイズにしているのもポイントです。

海外でも人気の“寿司ネタ”や“開けてみるまで何が入っているか分からないブラインドボックス仕様”の要素を取り入れ、日本だけでなく、日本文化に関心の高い訪日外国人の方々にも「トミカ」の魅力を発信してまいります。

本シリーズは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに人気のキャラクターやコンテンツとコラボレーションしているシリーズ『ドリームトミカ』の中に新たにラインアップします。今後も寿司モチーフだけでなく、食べ物モチーフと掛け合わせるなどトミカならではのアプローチで“楽しくて、ワクワクする”商品を企画していく予定です。

『寿司トミカ』について

トミカ５５周年をお祝いする新シリーズ『寿司トミカ』。ミニカーとして走らせる、飾るだけでなく、自分なりの遊びをSNSで発信するなど子どもから大人まで様々な楽しみ方ができるのも魅力です。

■匠 ～たくみ～

◎まるで本物？！塗装・質感・リアルなサイズ感に“匠”の技が光ります

ネタの特性に合わせた塗装・質感で、細部まで丁寧に造形を施し食欲をそそるような“シズル感”の演出にこだわりました。実際の寿司サイズにしているのもポイントです。

・まぐろ・・・

まぐろ本来の色味（赤身の透明感）に近づけるため半透明の材質を使用。さらに細やかかつランダムな凹凸を施すことで切り身を表現しています。

・大とろ・・・

色の濃淡やグラデーションにより、高級感のある脂の乗り具合や質感を表現しています。

・たまご・・・

ランダムなグラデーションで自然な焦げ目や焼き加減を表現。ランダムな巻き加減・気泡で特有の凹凸感を演出しているのもこだわりの１つです。

・いか・・・

包丁の入り・終わりを表現した格子状の切れ目、半透明の材質を採用しワサビが透けて見える演出がポイントです。

・あなご・・・

柔らかさや自然な曲線を表現するため凹凸をつけ、タレの部分にツヤ加工を施しています。

・えび・・・

ボイルエビ特有の先端のちぢれやしっぽの垂れ感、ランダムなラインなどでリアルさを追求しています。









■粋 ～いき～

お祝いの席にふさわしい日本食のひとつである「寿司」とミニカーを掛け合わせ、見た目の楽しさだけではなく、アソビ心をくすぐる“粋”な発想が詰まっています。



正面



後面



タイヤ



正面

【お米型の座席】

後面

【お米型のライト】

【しゃりに馴染むナンバープレート】

【タイヤの色】

お皿に垂らした醤油に見立ててクリアな赤茶色を使用



台座のくぼみ



６種類のお皿



【お皿型の台座】

円型のくぼみにより、飾ったときにトミカがお皿の上で動かないよう工夫

お皿型の台座はネタに合わせたカラーリングで6種。

複数集めると自由に積み上げたり、ネタを入れ替えたりして、自分なりのディスプレイを楽しむことができます。

■おしながき～本日のメニュー～

「 寿司トミカ 其の一」では、「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」の寿司ネタ６種を展開します。どの寿司ネタがお手元に届くかは開封するまでのお楽しみです。



まぐろ



大とろ



たまご



いか



あなご



えび



※お皿はパッケージ（上記）通り付属します。

※お皿はトミカ用です。食品用には使用しないでください。

＜ 商 品 概 要 ＞

商品名：

「寿司トミカ 其の一」

発売日：

２０２５年１２月下旬

希望小売価格：

１,１００円（税込）

商品仕様：

全６種（※ブラインドパッケージのため種類は選べません）

対象年齢：

３歳以上

商品サイズ：

W２５㎜x H２７㎜x D６３㎜ （サイズ例：まぐろ ※皿なし）

著作権表記：

© ＴＯＭＹ

公式HP ：

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/sushi/

取り扱い場所 ：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等



サイズ



商品パッケージ



■ 寿司トミカのスペシャル映像が公開！

寿司トミカが寿司レーンを回ったり、トミカの街を走るスペシャル映像を

本日２０２５年１０月３０日(木)から公開します。

▼商品映像：

www.youtube.com/shorts/0eMtOH4pmZE?feature=share

■「トミカ」「ドリームトミカ」について

「トミカ」は１９７０年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年５５周年を迎えました。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では３世代にわたって愛されています。現在までに、国内外累計１０,０００種以上の車種を発売、累計販売台数は（２０２４年１２月時点）を超えています。また、２０１２年からは、「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに幅広いターゲット層に人気のあるコンテンツを取り入れたシリーズ「ドリームトミカ」を展開しています。

【公式HP】

「トミカ」公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica

「ドリームトミカ」公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/dream