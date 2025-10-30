【フレッズカフェ】『とろける、しあわせ。Melty Bread Fair』を開催いたします。
株式会社阪急デリカ（本社:大阪府池田市、代表取締役社長:森川保）が運営する『フレッズカフェ』では、2025年11月1日（土）より『とろける、しあわせ。Melty Bread Fair』を開催いたします。
とろける、しあわせ。
朝晩の冷え込みが強まり、布団から抜け出すのが辛くなってくる季節。ひんやりとした肌寒さを感じると、とろっと濃厚なものが食べたくなりませんか？11月のフレッズカフェでは、とろ～りとした食感や風味にこだわり、心までとろける美味しさのパンをご用意いたしました。
4種のチーズのアリゴパニーニ
アリゴソース、4種のチーズソース、ベーコンをはさみ焼き上げました。ワンハンドで食べられる大人気のパニーニに、とろ～りとけたチーズとベーコンは間違いなしの組み合わせ！ぜひ温めてお召し上がりください。
価格：持ち帰り345円（税込）・店内飲食352円（税込）
じゅわっとシュガーバター
有塩バターとグラニュー糖を包み焼き上げ、仕上げに粉糖をトッピングしました。シンプルな見た目ながら、その美味しさは格別。一口頬張ると、優しい甘さとバターの塩味がじゅわっと広がります。
価格：持ち帰り270円（税込）・店内飲食275円（税込）
安納芋デニッシュ
国産安納芋を使用したフィリングを絞り焼き上げました。安納芋のフィリングはしっとりした甘さとなめらかな舌触りで、パリッとしたデニッシュと相性抜群です。
価格：持ち帰り302円（税込）・店内飲食308円（税込）
パンからとろけるクリームパン
ふんわり食感の柔らかな生地にホイップカスタードを詰め込みました。ふかふかとした軽い食感に、まろやかなクリームが織りなすとろけるような口どけは、まさに至福の美味しさ。
価格：持ち帰り302円（税込）・店内飲食308円（税込）
たっぷりコーンのグラタン
北海道産小麦を使用した生地に十勝産コーンとホワイトソースをトッピングし焼き上げました。ホワイトソースのクリーミーな風味と、コーンの甘みにほっと心温まる一品です。
価格：持ち帰り356円（税込）・店内飲食363円（税込）
フレッズカフェ内『ブーランジェリーアン』コーナーの新商品は…
ぴりっととろけるペッパークロワッサン
クロワッサン生地にペッパーハムと4種のチーズソースを包み焼き上げました。サクサクの生地にペッパーハムのスパイシーな風味がマッチ！具材が生地の中に包まれていて食べやすく、軽食にもぴったりです。
価格：持ち帰り367円（税込）・店内飲食374円（税込）
マロンラテ
マロン風味のラテに渋皮栗とホイップをトッピングしました。クリーミーなラテにマロンの味わいを詰め込んだ、秋限定のラテ。その日の気候や気分に合わせて、ホットかアイスのお好みのスタイルをお選びいただけます。
価格：持ち帰り648円（税込）・店内飲食660円（税込）Sサイズのみ（HOT/ICE）※画像はアイスになります。
※写真はすべてイメージです。
フレッズカフェについて
阪急各線の駅ナカ・駅チカに店舗を構えるベーカリーカフェです。
焼きたてのパンやこだわりのドリンクなどを取り揃えた店内は、利便性の高い立地と落ち着いたカフェスペースで、居心地の良さも抜群。
通勤や通学、朝食・昼食・ちょっとひと休みに…日常生活のあらゆるシーンに溶け込み、『心からのおいしい』をお届けしています。
＜店舗＞
・フレッズカフェ梅田店： 阪急大阪梅田駅2階中央改札口外コンコース 京都線側
・フレッズカフェ十三店： 阪急十三駅構内 中央2階連絡通路
・フレッズカフェ茨木店： 阪急茨木市駅 北改札口外そば
・フレッズカフェ 西宮北口店： 阪急西宮北口駅 今津線宝塚行ホーム
・フレッズカフェ 六甲店： 阪急六甲駅 改札口外そば
会社概要
会社名：株式会社阪急デリカ
代表者：代表取締役社長 森川 保
公式HP：https://hankyu-delica.co.jp/
運営ブランド
【デリカ事業】
・豆狸：https://x.com/mameda_inari
https://www.facebook.com/mameda.inari
・冷凍総菜：https://x.com/onedishdeli
【ベーカリー事業】
・阪急ベーカリー： https://www.instagram.com/hankyu_bakery/
・FREDS CAFE＋BAKERY（フレッズカフェ）：https://www.instagram.com/freds_cafebakery/