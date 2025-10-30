オープニング曲、エンディング曲も話題、ドラマ中の音楽は51brothersが担当、大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
自主製作映画であるパワー系アクション俳優の先駆者、大東賢監督のアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大規模なヒット作品とは異なるものの、「話題作」として異例の成功を収めたと言えます。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
今回はオープニング曲とエンディング曲、ドラマ中の音楽を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage1】
オープニング曲は２００７年にＰＡＧ事務局製作したテレビ番組「トリプル・ドラゴン」のオープニング曲を編曲したものです。オープニング動画は昭和の帰ってきたウルトラマン風の影絵をアレンジしています。
動画の編集は助監督、関西アクション監督の西山大介さんが担当しています。
「トリプル・ドラゴン」オープニング曲
https://youtu.be/Z1IUzfJpYYw?si=AHkRvIyJkJwhM1uo
エンディング曲はＰＡＧ事務局製作の「燃えよアクション俳優」（２０１８）「燃えよエクスペンダブルズ」（２０２１）のエンディング曲、河崎実監督「燃えよ電エース」（２０１７）大東賢主演のエンディング曲「パワー・オン・パワー！」が使われ、自主製作映画の為、低予算の制作で使いまわしや仲間での作詞や作曲が目立ちます。
「パワー・オン・パワー！」映画燃えよエクスペンダブルズより
https://youtu.be/mZvFF3KMVOk?si=QXLPRFHjlDRydHKN
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage2】
ドラマの中で流れる歌を歌うミュージシャンは関西を中心に活動する51brothers 「人生は楽しむためにあるらしいぜ 」
https://youtu.be/xe-PgMa8Cy4?si=kbUyLhwvgFK2dMfc
また、大東賢監督の兄、大東学さんが作詞、作曲する応援ソングも話題になっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage3】
このように大東賢監督が製作するアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は大手の企業に頼らない、家族や仲間との人脈関係で制作される自主映画であり自主映画界に大きな夢と希望を与えています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」概要
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
今回はオープニング曲とエンディング曲、ドラマ中の音楽を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage1】
オープニング曲は２００７年にＰＡＧ事務局製作したテレビ番組「トリプル・ドラゴン」のオープニング曲を編曲したものです。オープニング動画は昭和の帰ってきたウルトラマン風の影絵をアレンジしています。
動画の編集は助監督、関西アクション監督の西山大介さんが担当しています。
「トリプル・ドラゴン」オープニング曲
https://youtu.be/Z1IUzfJpYYw?si=AHkRvIyJkJwhM1uo
エンディング曲はＰＡＧ事務局製作の「燃えよアクション俳優」（２０１８）「燃えよエクスペンダブルズ」（２０２１）のエンディング曲、河崎実監督「燃えよ電エース」（２０１７）大東賢主演のエンディング曲「パワー・オン・パワー！」が使われ、自主製作映画の為、低予算の制作で使いまわしや仲間での作詞や作曲が目立ちます。
「パワー・オン・パワー！」映画燃えよエクスペンダブルズより
https://youtu.be/mZvFF3KMVOk?si=QXLPRFHjlDRydHKN
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage2】
ドラマの中で流れる歌を歌うミュージシャンは関西を中心に活動する51brothers 「人生は楽しむためにあるらしいぜ 」
https://youtu.be/xe-PgMa8Cy4?si=kbUyLhwvgFK2dMfc
また、大東賢監督の兄、大東学さんが作詞、作曲する応援ソングも話題になっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332713&id=bodyimage3】
このように大東賢監督が製作するアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は大手の企業に頼らない、家族や仲間との人脈関係で制作される自主映画であり自主映画界に大きな夢と希望を与えています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」概要
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。