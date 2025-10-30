【21LIVE】『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』11月3日（月）からスタート！5キャラ揃えて豪華グッズを手に入れよう！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月3日（月）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332610&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼コンプリートするたびに特典ゲット！／
ライバー＆リスナーで楽しむスペシャルイベント開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月3日（月）から11月5日（水）の期間限定で、『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、580Cガチャで登場する5種類のキャラクターをコンプリートしましょう！
1～10回のコンプリート達成で、21LIVE限定「LOVEシーサーのクッション」や缶バッジをプレゼント！
さらに、ランキング1位に輝いた方には「シーサーのぬいぐるみ（大）」を贈呈します。
ライバー・リスナーともに自動エントリーで参加可能です！
お気に入りのキャラクターを集めながら、限定プライズをぜひゲットしてください！
★対象ガチャギフト一覧 ★
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332610&id=bodyimage2】
＞＞ライバープライズ
☆コンプリート：10回達成
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル LOVEシーサークッション
・21オリジナル LOVEシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・LOVEシーサーのバッジ
☆コンプリート：5回達成
・21オリジナル LOVEシーサークッション
・21オリジナル LOVEシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・LOVEシーサーのバッジ
☆コンプリート：3回達成
・21オリジナル LOVEシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・LOVEシーサーのバッジ
☆コンプリート：1回達成
・リアル21カード（5パック）
・LOVEシーサーのバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
＞＞リスナープライズ
☆コンプリート：3回達成
・リアル21カード（5パック）
・LOVEシーサーのバッジ
☆コンプリート：1回達成
・LOVEシーサーのバッジ
★ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル LOVEシーサークッション
・21オリジナル LOVEシーサー缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル LOVEシーサークッション
・21オリジナル LOVEシーサー缶バッジ
★ランキング4～5位
21オリジナル LOVEシーサーの缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332610&id=bodyimage3】
