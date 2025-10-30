TVアニメ 『ご注文はうさぎですか？』 10周年記念コラボレーションモデル 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII GOCHIUSA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、「新機種」完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』とのTVアニメ 『ご注文はうさぎですか？※1』10周年記念コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは作品タイトルを充電ケースに、作品モチーフを左右ハウジングプレートに配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは「ココア」「チノ」「リゼ」「千夜」「シャロ」「マヤ」「メグ」の中から1つ選択可能で、お選び頂いた音声ガイダンスを搭載しお届け致します。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、それぞれ計11ワードのボイスを楽しめます。イヤホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて7キャラクターそれぞれの音声ガイダンスのDL販売を予定しております。TVアニメ 『ご注文はうさぎですか？』ワイヤレスイヤホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイス（購入モデルのボイス）に加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて10月31日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、10月31日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『ご注文はうさぎですか？』
Koiによる4コマ漫画作品。
2014年にテレビアニメ化され、2015年にアニメ第2期、2017年にはスペシャルアニメの劇場公開が行われた。2019年に新作OVAが発売され、2020年10月よりテレビアニメ第3期が放送された。新作アニメの制作が発表されている。
■公式サイト：https://gochiusa.com
■公式X（@usagi_anime）：https://x.com/usagi_anime
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
