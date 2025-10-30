【ABC-MART】BUDDiiS 森愁斗が魅せる、“自分らしくはじまる秋”　アディダス「BREAK START」新ビジュアル

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、アディダス「BREAK START」シリーズより、ダンスボーカルグループBUDDiiS（バディーズ）のメンバー・森 愁斗さんを起用した新ビジュアルを、2025年10月30日（木）より全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて公開いたします。本キャンペーンでは、「SHOOT YOUR STYLE」をテーマに、森さんの自然体な表情と、クラシックなスニーカー「BREAK START」の持つシームレスな魅力を表現。ギターやレコードなど、自身の“好き”とともに過ごす等身大のスタイルを切り取ったビジュアルが印象的です。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e0001091/

■森愁斗さんが体現する「SHOOT YOUR STYLE」

ギターを奏でる穏やかな表情や、レコードに囲まれたナチュラルな世界観は、森さん自身のライフスタイルを投影。シンプルながらもどこか温かみのあるスタイリングで、“日常の中にある特別な瞬間”を表現しています。今回のビジュアルには、森さんの“リアルな等身大の魅力”と、アディダス「BREAK START」が持つクラシックなデザイン性が融合。ファッションとしてもライフスタイルとしても、長く愛せる一足として提案します。

■購入者特典について

対象商品をご購入の方に、先着順で森愁斗さんの特別カットを使用した限定ステッカーをプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

▼ステッカーデザイン

■キャンペーン動画公開

●BREAK START

https://youtu.be/RMZ_twtz4qo

●インタビュー動画（BREAK STRAT LOW）

https://youtu.be/Y0qUDYDAgFQ

●インタビュー動画（BREAK STRAT BOLD）※11月3日（月）8時公開予定

https://youtu.be/UXNh_h3Am6Y

■商品概要

バスケットボールのヘリテージを受け継ぐ、ストリートスタイルの定番モデル。

合成皮革アッパーとテキスタイルライニングで快適な履き心地を実現。ミニマルなデザインと安定感のあるラバーカップソールで、デイリーに使いやすい一足です。

商品名 ：BREAK START

価格 ：8,800円（税込）

カラー ：（左から）BRON/PREL/GUM5、CORE/PREL/OFFW、CORE/PREL/OFFW

サイズ ： 22.5cm～29.0cm、30.0cm（0.5cm刻み）

※CORE/PREL/OFFWは25cm～29.0cm、30.0cm（0.5cm刻み）

クラシックなコートスタイルにボリュームソールを融合したアップデートモデル。

存在感のあるフォルムながら軽やかな履き心地で、カジュアルからストリートまで幅広いスタイルにマッチします。

商品名 ：BREAK START BOLD W

価格 ：8,800円（税込）

カラー ：（左から）AUBU/SUPP/GUM1、CREA/COLL/GUM1

サイズ ：22.0cm～26.0cm（0.5cm刻み）

■森愁斗 プロフィール

2002年9月18日生まれ、東京都出身。O型。スターダストプロモーション所属。

ダンスボーカルグループ・BUDDiiS（バディーズ）のメンバーとして、2021年5月に『CLICK ME』でデビュー。

俳優としては、2022年放送のドラマ「君の花になる」（TBS系）でデビューを果たし、翌年の「ぼさにまる」（フジテレビ系）では主演を務めた。（トリプル主演）

以降、今年「御上先生」（TBS系）など数々の話題作に出演し、着実にキャリアを重ねている。

実兄・もーりー(森英寿)と共に"もーりーしゅーと"としても活動しており、TikTokやYouTubeでは、ドッキリ企画やダンス、マジック、歌唱動画など幅広いコンテンツが話題に。

SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を集め、音楽・映像・デジタル領域と多方面で活躍中。

