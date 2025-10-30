¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖJBL Tune 680NC¡×¿·È¯Çä
¡¡¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·¬¸¶ÂóËá¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー7Ç¯Ï¢Â³ÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¢¨1¤Ëµ±¤¯¡ÖJBL¡×¤è¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖJBL Tune 680NC¡Ê¥Á¥åー¥ó680¥¨¥Ì¥·ー¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìJBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢JBL¸ø¼°Yahoo!Å¹¤ª¤è¤ÓAmazon JBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢JBL¤¬¸Ø¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖTUNE¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£JBL¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤ÈÀÅ¼ä¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëLE¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ª¤è¤ÓAuracast(TM)¥ì¥·ー¥Ðー¤Ë¤â¡ÖTUNE¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂÐ±þ¡£ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¿·´¶³Ð¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JBLÆÈ¼«¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤ÎPersoni-Fi 3.0¤ä¶õ´Ö¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖJBL Headphones¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï 32mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JBL¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²»¶Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÄã²»¤È¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»¤ò¼Â¸½¤¹¤ëJBL Pure Bass¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤è¤ê¹â²»¼Á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌÏÃ»þ¤Ë¤Ï·×4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤¬À¼¤ÎÊý¸þ¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¡£Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÆÏ¤±¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤äÄÌÏÃ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤3¤Ä¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ä¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¡ÖTUNE¡×¥·¥êー¥º¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ï½ê¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤â±é½Ð¡£¼×²»À¤Î¹â¤¤¹â²»¼Á¤äÁõÃå´¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÂÅ¶¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»Ô¾ì¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤ÎÏª½Ð¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÀ¡×¤ä¡ÖSNS±Ç¤¨¡×¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖJBL Tune 680NC¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡²»³Ú¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¼Á¤Î¹â¤¤¼×²»À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ
¡üJBL Pure Bass¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë32mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ
¡üÉÕÂ°¤ÎUSB-C¢Î3.5mm¥±ー¥Ö¥ë»ÈÍÑ¤ÇÍÀþ¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Ë¤âÂÐ±þ
¡üBluetooth 6.0 LE¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¡¢AuracastÂÐ±þ
¡ü·×4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃÉÊ¼Á
¡üºÇÂçºÆÀ¸»þ´ÖÌó76»þ´Ö¢¨2¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ5Ê¬¤ÇÌó5»þ´ÖºÆÀ¸¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡ü¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢2Âæ¤ÎBluetooth¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½
¡üPersoni-Fi 3.0¤È¶õ´Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë½éÂÐ±þ
¡ü¥Ü¥¿¥óÁàºî´Þ¤à¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç²ÄÇ½
¡ü161g¤Î·ÚÎÌÀß·×¼è¤ê´¹¤¨²ÄÇ½¤Ê¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶
¡ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤3¤Ä¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¢¥¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¥¥Û¥ï¥¤¥È
¢¥¥Ùー¥¸¥å
¼ç¤Ê»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/502_1_7cae7a21239f2a6fcbf477fc875cec46.jpg?v=202510300958 ]
¢¨»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¼ÂÇä¥Çー¥¿¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ーÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ½¼ÅÅ¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖJBL Tune 680NC¡×¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢1,500±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤ä³ÆÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÍ½ÌóÊ¬¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§¡¦JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç1,500±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤ò¿ÊÄè¡ÊÀèÃå30Ì¾¡Ë
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì Å¹¡¢Yahoo!Å¹¤Ç10%Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿
¡ÚÈ¯Çä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¹ØÆþÊ¬¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§AmazonÅ¹¤Ç10% ¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÉÕÍ¿
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://jp.jbl.com/TUNE680NC.html
¡¦Amazon JBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWJWPR4B
¡¦JBL³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹ https://item.rakuten.co.jp/jblstore/tune-680nc/
¡¦JBL Yahoo!Å¹ https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/tune-680nc.html
¢¨1,500±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë11·îÃæ¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹
¡ãJBL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Èþ¤·¤¤³°´Ñ¤È¥×¥í¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎ¾Î©¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¡£°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤¬´Ø¤ï¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¿®Íê¤µ¤ì¡¢°¦ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÄ¶¹âµé¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼ÖºÜ½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÍÑ¤Ê¤É¤ÎÌ±À¸µ¡´ï¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Û¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¶É¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ÈÌ³ÍÑµ¡´ï¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBL¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÊÆ¹ñËÜ¼Ò/Harman International Industries, Incorporated¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥«ー¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎAKG(R)¡¢Harman Kardon(R)¡¢Infinity(R)¡¢JBL(R)¡¢ Lexicon(R)¡¢Mark Levinson(R)¡¢Revel(R)¤ò´Þ¤à¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª°¦¹¥²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Æü¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬À¤³¦¤Ç5,000ËüÂæ°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¡¢¼Ö¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿½½²¯Âæ¤â¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ÂÁ´¤ÊÀÜÂ³¤äÅý¹ç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÁ´À¤³¦¤ËÌó30,000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
