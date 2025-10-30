【きゃべとん】期間限定でお得なクーポンが毎日使える！11月も「きゃべパス」を配信

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『熟成醤油ラーメン きゃべとん』(以下、きゃべとん)は、2025年11月1日(土)から毎日使えるお得なクーポン「きゃべパス」を公式アプリにて配信いたします。使用したクーポンは翌日に復活し、期間中何度でもご利用できます。お得にお食事いただけるこの機会に、『きゃべとん』へぜひ来店くださいませ。

■「きゃべパス」とは？

１.１日１回使えるお得なクーポンを配信

２.クーポンを使用すると翌朝自動で再配信するので毎日使用できます

■期間とクーポン内容

11月１日(土)～11月10日(月)：きゃべ増し無料

11月11日(火)～11月20日(木)：麺大盛り無料

11月21日(金)～11月30日(日)：セットメニュー各種50円引

※クーポンは店内飲食でご使用いただけます

■実施店舗

『熟成醤油ラーメン きゃべとん』各店舗

※一部の店舗では実施していない場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合ございます

『熟成醤油ラーメン きゃべとん』ついて

小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店です。看板商品は、熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが自慢の「熟成醤油 きゃべとん」。香り高い熟成醤油スープは、特製細打ち麺と熱々パリパリきゃべつとの相性抜群です。使用食材に細部までこだわり抜いた自慢の一杯は、ラーメン好きの方を唸らせます。

サイドメニューは「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気です。全店舗に駐車場を完備し、店内にはベンチシート席やお座敷もあるため、お子さま連れのお客さまも安心してご利用いただけます。

看板商品「熟成醤油 きゃべとん」のこだわり

【スープ】 豚と鶏と宗田節で仕上げ、うま味・香り・コクを調和！

【熟成醤油がえし】２種類の醤油を合わせて20日間熟成させることで“まろやか”に！

【麺】 産地・品質を厳選した小麦粉を使用した“特製細打ちストレート麺”！

【きゃべつ】 200℃の油で素揚げ！うま味と甘みが凝縮され食感もパリパリ！

【きゃべだれ】 きゃべつのうま味を引き出す専用のたれ！

【チャーシュー】 赤身と脂のバランスにこだわったとろっと柔らかな巻バラチャーシュー！

【青葱】 季節ごとに産地の違う契約農家で生産されたこだわりの葱！

【焼海苔】 香りとうま味をしっかり感じる、厚めの海苔！

【どんぶり】 熱々のスープを維持する保温性の高いどんぶり！

■きゃべとんWEBページ：https://www.cabbaton.jp/

■きゃべとん公式X(旧twitter)：https://twitter.com/kyabeton_ramen

■きゃべとん公式Instagram：https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/

■きゃべとん公式Facebook：https://www.facebook.com/cabbaton

限定クーポンも届く！「きゃべとん公式アプリ」ダウンロード

ダウンロード：

＜App Store＞

https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/