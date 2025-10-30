『バイオハザード レクイエム』が本日より予約受付スタート！　2026年2月27日（金）発売予定！

株式会社カプコン

各国で開催されているゲームショウに試遊出展され、プレイ体験が大きな話題を呼んでいるシリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』。初めて生物災害＝バイオハザード事件に直面し、極限状況へと巻き込まれてゆく主人公グレース・アッシュクロフトのサバイバルを描く本作は、ファンはもちろん、“初めて「バイオハザード」を遊ぶ方”のシリーズエントリーにもおススメの1本です。

2026年2月27日（金）発売予定の『バイオハザード レクイエム』の予約受付が、本日より始まりました。“プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす”サバイバルホラーを存分に味わう通常版に加え、追加コンテンツを収めた「デラックスエディション」、特製スリーブとスチールブック、アクリルスタンドがセットされた「コレクターズエディション」をラインナップ。ご予約や早期購入いただいた方へむけて特典もご用意しています。



さらに、『バイオハザード レクイエム』特別仕様のNintendo Switch(TM) 2 Proコントローラーや、シリーズ初となるamiibo(TM)の情報も公開されています。



本日公開された特別映像『BIOHAZARD - Road to Requiem』は、これらの情報に加えて、これまで「バイオハザード」シリーズの世界で起こった事件がまとめられた映像。背景となる“ラクーン事件”に触れることで『バイオハザード レクイエム』がさらに味わい深くなる一篇になっています。ぜひ、ご覧ください！

■特別映像を本日公開！ 「BIOHAZARD - Road to Requiem」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zIOFmOtZX3M ]

■本日より予約受付スタート！

『バイオハザード レクイエム』と限定特典“グレース コスチューム 「APOCALYPSE」”

本日よりPlayStation Store、Xbox Games Store、My Nintendo Store、Steam、さらに新たに販売が決定したEpic Games Storeでの予約受付が始まった『バイオハザード レクイエム』。商品ラインナップをご紹介しましょう。

まずは、基本となる通常版『バイオハザード レクイエム』。極限状況へと巻き込まれてゆく主人公グレース・アッシュクロフトの運命、そして彼女がたどり着く未曽有の生物災害“ラクーン事件”の真実とは？ 極上のサバイバルホラーを一人称視点、三人称視点を自由に切り替えてお楽しみください。通常版をはじめとした各商品のダウンロード版には予約特典として、パッケージ版には限定特典として“グレース コスチューム 「APOCALYPSE」”をプレゼント。ぜひ、ご予約の上、手に入れてください。

※本作はCEROレーティングZ（18才以上のみ対象）での発売となります。

※限定特典はゲーム内のプレイで入手することは出来ません。またこれらのDLCは後日販売される可能性がございます。

※限定特典は主人公グレースの見た目のみを変更するものです。

■『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』

『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』は、本編に追加コスチュームや武器スキンなどのDLCを収めた「デラックスキット」を加えたお得なセットです。本作の世界観をさらに深く味わってください。

【デラックスキット内容物】

・グレース コスチューム「DIMITRESCU」含む、コスチューム計5点

・画面フィルター「APOCALYPSE」含む、画面フィルター計2点

・S&S M232 武器スキン「APOCALYPSE」含む、武器スキン計4点

・ラクーン君のチャーム含む、チャーム計2点

・サウンドカスタム「RACCOON CITY CLASSIC」

・ファイル「1998年の置き手紙」

■『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』

全国のゲーム取り扱い店ならびにカプコンのオフィシャル通販サイト「イーカプコン」にて、オリジナルグッズがセットになった『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』も本日※より予約開始。パッケージ版『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に加えて、オリジナルスチールブックと主人公グレース・アッシュクロフトのアクリルスタンドを、特別な装丁のスリーブに収めた豪華なセットとなっています。

※商品の取り扱い店舗、取り扱い開始タイミングも店舗によって異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



PlayStation 5

『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』（PlayStation 5）

Nintendo Switch 2

『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』（Nintendo Switch 2）

なお、イーカプコンでは、Steam版『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』(ダウンロードコードの印字紙)と、グッズ(オリジナルスチールブック、アクリルスタンド)のセットとして『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』をご用意。

『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』（Steam）

※PlayStation 5/Nintendo Switch 2 『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』に収録されている特製スリーブは同梱しておりませんので、ご注意ください。

イーカプコンでは、通常のパッケージ・Steam版に加え、PlayStation 5/Nintendo Switch 2 『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』、Steam版『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』など、お客様のニーズに合わせて商品を選んでいただけるようご用意しております。

URL：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/

さらに、シリーズではお馴染みとなった、「グレース・アッシュクロフト」1/6スケールフィギュアも制作決定！

こちらは2026年秋の発売に向けて鋭意制作中です。続報にご期待ください！



■シリーズ30周年を祝う特別なセット「バイオハザード 30th Special Pack」

『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』を加えたオトクなパッケージ「バイオハザード 30th Special Pack」を、PlayStation 5とNintendo Switch 2 へ向けて発売※。30周年を祝した特別な装丁でお届けします。

なお、2026年2月27日（金）には、Nintendo Switch 2 版『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』が、それぞれ発売予定です。

※Nintendo Switch 2 に向けてはダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」も販売いたします。

■『バイオハザード レクイエム』特別デザインのNintendo Switch 2 Proコントローラーが登場！

『バイオハザード レクイエム』オリジナルデザインのNintendo Switch 2 Proコントローラーが登場！ ガンメタルをイメージした黒を基調とし、本作の世界観を新聞記事のように配した大胆なデザインに目を奪われる逸品です。

「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション」はソフトと同日の2026年2月27日（金）に任天堂株式会社様より発売予定です。



■主人公グレース・アッシュクロフトのamiiboが発売決定！

Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』で使用可能な「amiibo グレース・アッシュクロフト」が登場！ 2026年夏に発売予定です。続報にご期待ください！



■『フォートナイト』とのコラボレーションが決定！ Epic Games Storeでの購入プレゼントも！

Epic Gamesより配信されている人気オンラインゲーム作品『フォートナイト』とのコラボレーションが決定！

『バイオハザード レクイエム』をEpic Games Storeで購入された方にはもれなく、主人公グレース・アッシュクロフトのスキンなど『フォートナイト』で使用できるコンテンツをプレゼントいたします。なお、コンテンツの配信時期は『バイオハザード レクイエム』の発売以降となる見込みです。詳細は、続報をお待ちください。

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)



■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)



■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：12,500円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)



■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズセット

■対応ハード： Steam

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

ダウンロードコード版：12,500円（税込）

※Steam版（コード）、イーカプコンのみでの取り扱い予定

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式通販サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)



■商品名：バイオハザード 30th Special Pack

■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：15,389円（税込）

ダウンロード版：13,990円（税込）※Nintendo Switch 2 のみ発売

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)



■商品名：バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.

■対応ハード： Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：3,990円（税込） ダウンロード版：3,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/switch2/(https://www.residentevil.com/switch2/)



■商品名：バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション

■対応ハード：Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z

■発売予定日：2026年2月27日（金）

■希望小売価格

パッケージ版：4,990円（税込） ダウンロード版：4,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/switch2/(https://www.residentevil.com/switch2/)

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

(C) Nintendo

(C)CAPCOM