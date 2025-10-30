『頭文字D』ハチロク型の無線マウスが「Japan Mobility Show」に登場！

「Japan Mobility Show 2025」に『頭文字D』ハチロク型無線マウスが登場！

株式会社フェイス無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様

「Japan Mobility Show 2025」の”スーパーカー協会（TOKYO SUPER CAR DAY2025）”ブースにて「CAMSHOP.JP」コーナーが登場。『頭文字D』に登場するハチロク型の無線マウスを販売致します。

ミニカーのような見た目のマウスは、細部のディティールにまでこだわった仕上がりで、ヘッドライト・リアライトも点灯するという本格的な仕様。使わない時はデスクに手のひらサイズのミニカーとして飾っておくことができます。

ご購入特典として、オリジナルデザインのマウスパッドが付属します。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

■『頭文字D』と藤原拓海、そしてAE86

『頭文字D』（作：しげの秀一）は、1990年代に「週刊ヤングマガジン」で連載され、今なお世界中に多くのファンを持つモータースポーツ漫画。主人公・藤原拓海が乗る「AE86」ことトヨタ スプリンタートレノは、物語の象徴とも言える存在です。

「とうふ屋の配達で鍛えられた走り」で、拓海が数々のライバルを打ち負かす姿に心を掴まれた方も多いはず。その藤原とうふ店の文字と、白黒ツートンのボディを再現したデザインは、まさにファン垂涎の仕上がりです。

無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様

【イベント詳細】

Japan Mobility Show 2025

2025年10月30日（木）～11月9日（日）までの期間、東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます。

クルマ・バイクをはじめとする多彩なモビリティの魅力と、未来のライフスタイルを発信する国際的な展示会です。世界中の企業や来場者が集い、次世代モビリティの技術やデザイン、ものづくりの可能性を体感できる場として、「人とモビリティの未来をつなぐ」をテーマに、多彩な展示・体験プログラムが展開されます。

TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMS

Japan Mobility Show 内に「TOKYO SUPERCAR DAY」ブースを設置。

世界各国の先進的なスーパーカーや希少な高級車等を多数展示します。あわせて新型モビリティなど未来に繋がる革新的なコンテンツを発信します。

またキッズスーパーカー教室やトークショー、スーパーカー関連グッズ販売など、子供も大人も楽しめるコンテンツを予定しています。

【サイズ】

本体 ：13cm × 5.1cm × 3.95cm

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm

重さ ：65g(本体)、235g(パッケージ込)

パッド：240mm × 200mm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用



【JAN】

前期：4562367656956 (品番：656956)

後期：4562367656963 (品番：656963)



CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

