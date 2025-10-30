ＬＩＮＥ上で誰でも簡単・楽しいが実現するコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」が、法人向け請求書後払い可能に

IRISデータラボ株式会社

導入企業９００社を突破したコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」を提供するＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、ＬＩＮＥ上で、誰でも簡単・楽しいが実現するコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」が「後払い.com for B2B」に対応し、請求書後払い決済可能になったことをお知らせいたします。これにより、法人でも手軽に請求書払いが可能になりました。

「後払い.com for B2B」のメリット

「後払い.com for B2B とは？」とは

- 消費者の購入時の心理的ハードルを下げる効果あり- 「実物を確認してから支払いたい」というニーズに対応- クレジットカード不要！ 法人でも手軽に請求書払いが可能- 締め支払い対応（例：月末締め・翌月末払い）で経理処理がスムーズに- 入金確認や請求書発行の手間を代行（事業者側の負担も軽減）

「後払い.com for B2B」は、株式会社キャッチボールが提供する法人間の取引に特化した請求書後払い決済サービスです。

これまで個人向け中心だった後払い決済に、法人の経理処理に適した柔軟な支払い条件を加えることで、企業間取引でも利用できる仕組みになりました。

ＥＣサイトやＬＩＮＥからの注文に対して、商品は先に納品、請求書は月締めで発行され、取引先企業はクレジットカードがなくても購入可能となります。

請求書発行や入金確認などの業務は後払い.com側が代行。

さらに、代金保証付きなので、売掛金の回収リスク※も軽減できます。

※当社の与信審査を通過した取引が対象です。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

いますぐＡｔｏｕｃｈを体験する！ :https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=151

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は９００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕