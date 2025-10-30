【対面セミナー告知】東洋経済「『この統合報告書がすごい！』統合報告書ナイト」(11/21)に登壇

一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会東洋経済新報社主催セミナー「『この統合報告書がすごい！』統合報告書ナイト」（2025/11/21）

サステナビリティコミュニケーションおける調査・研究を行っている一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会の代表理事・安藤光展が、東洋経済新報社主催セミナー「『この統合報告書がすごい！』統合報告書ナイト」に登壇することになりましたのでお知らせします。セミナーの参加者を募集中ですのでご興味がある方はぜひご参加ください。

■内容

企業の財務情報と非財務情報を統合した「統合報告書」。近年多くの企業が定期発行をするようになり、中長期的な企業の価値創造ストーリーをステークホルダーに伝えるための資料として、重要さが増しています。今回、『CSR企業総覧』を発刊する東洋経済新報社が主催し、統合報告書の最新トレンドや制作の際の考え方や使い方などを、企業のサステナビリティ・IRの担当者の方にご参加いただき、共有し考えるイベントを開催いたします。

第一部は、講演パートです。一つ目のセッションでは、サステナビリティ・コンサルタント安藤をパネリストとし、『CSR企業総覧』編集部の村山颯志郎氏と共に、統合報告書の現在のトレンドを語ります。二つ目のセッションでは、ビジネスプロモーション局 カスタム事業部担当部長 新井泰嗣氏から、最近の優れた事例を交えながら、「読まれる」「役にたつ」統合報告書とは何かを語ります。

第二部では、軽食・飲み物を楽しみながらの交流会も開催いたします。統合報告書制作やサステナビリティの社内取り組みに関する情報共有などを、担当者間でしていただく時間にできればと存じます。統合報告書の制作にお悩みの方、ネットワークを広げたい方、ぜひご参加をお待ちしています。

■登壇者

東洋経済新報社 データ事業局 CSR企業総覧編集部 村山颯志郎 氏

東洋経済新報社 ビジネスプロモーション局 カスタム事業部担当部長 新井泰嗣 氏

サステナビリティ・コンサルタント 安藤光展

■企画概要

主催：東洋経済新報社

日時：2025年11月21日（金）18：00～21：00

会場：東洋経済新報社 東京本社 9Fホール

住所：東京都中央区日本橋本石町1-2-1

地図：https://corp.toyokeizai.net/aboutus/outline/

参加費：無料（事前登録制）

■詳細／お申し込み

本セミナーの詳細／申込は以下のページからお願いします。なお参加対象者は、企業の統合報告書発行に関わる方（サステナビリティ推進、IR、広報、経営企画など）のみとなります。

＞＞https://biz.toyokeizai.net/-/event/integrated/25/index.html

■当協会について

◯概要

一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会は、サステナビリティコミュニケーション（情報開示・社内浸透・広報）に関する調査・研究を通じ、サステナビリティコミュニケーションの品質向上支援および啓発・普及の活動を行っています。代表理事：安藤光展。共同創業者：江田健二、猪又陽一。2016年8月設立。

URL： https://sustainability.or.jp

◯主な事業

・「サステナビリティサイト・アワード」の企画、調査

・サステナビリティサイトの第三者評価／第三者意見

・サステナビリティコンサルティング事業

◯代表理事略歴

安藤 光展（あんどう・みつのぶ）／サステナビリティ・コンサルタント

一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会／代表理事。法政大学イノベーション・マネジメント研究センター／客員研究員。環境経営学会／理事。専門は、サステナビリティ経営、サステナビリティコミュニケーション。著書は『未来ビジネス図解 SX&SDGs』など多数。テレビ・新聞・週刊誌・ニュースメディア等でも解説を多数担当。国内上場企業を中心に15年以上サステナビリティ経営支援を行う。

■本件に関するお問合せ

サステナビリティコミュニケーション協会 セミナー事務局

問合せフォーム： https://sustainability.or.jp/contact/