Passwork、特定SaaS向けに最適化した専用エディションを月額3万円から提供開始

株式会社Prazto

株式会社Prazto（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：芳賀 怜史、以下Prazto）は、EAI・ETLツール「Passwork（パスワーク）」において、特定のSaaSプラットフォームに最適化した専用エディション「Any2Tab」および「Hub2KAIKEI」の提供を本日より開始いたします。両製品とも11月リリース予定で、月額30,000円から利用可能です。

本リリースでは、Passworkの強力なデータ連携機能をベースに、特定のSaaSエコシステムに深く最適化した製品展開を発表いたします。これらは単なる汎用的な連携ツールではなく、TableauユーザーやHubSpotユーザーが直面する具体的な課題を解決するために設計された専門特化型ソリューションです。

各製品は、それぞれのプラットフォームユーザーが直感的に使用できる画面や業務フローに完全に適合するよう細部まで調整されており、導入後すぐに価値を実感いただける設計となっています。さらに、弊社の専門チームによる導入支援サービスを組み合わせることで、技術的な障壁を最小限に抑え、スムーズな運用開始を実現します。

製品概要

1. Any2Tab

Tableau標準コネクタが無い日本製SaaSなどのデータを、Tableauに自動連携する専用エディションです。

初期リリースでの主な連携対応SaaS：

- freee会計- 勘定奉行クラウド- kintone- スマレジ- board- Backlog- Shopify- MoneyForward クラウド会計Plus- SmartHR- PCAクラウド会計

など

2. Hub2KAIKEI

HubSpotで取引を受注した後、会計システムに自動連携する専用エディションです。

初期リリースでの主な連携対応会計システム：

- freee会計- 勘定奉行クラウド- kintone

HubSpotから取引の受注などを契機にしてデータを会計システムに自動で連携することで、営業部門と経理部門間のデータ連携を効率化します。

Salesforceとの連携も後日ユースケース公開予定

両製品ともSalesforceとの連携についても対応しており、後日ユースケース事例を公開予定です。

提供価格

エコシステムに特化した導入支援サービス

- Any2Tab：11月中旬リリース、月額30,000円～- Hub2KAIKEI：11月下旬リリース、月額30,000円～

今回リリースする両製品は、それぞれのエコシステムに特化した製品仕様となっており、各プラットフォームの特性を最大限に活かした実装が可能です。また、単なるツール提供にとどまらず、各エコシステムでの導入支援（プロフェッショナルサービス）をセットで提供し、お客様の業務改革を包括的に支援してまいります。

エコシステムに特化したプロダクトと導入支援(プロフェッショナルサービス)の両輪で、お客様に高い価値を高いコストパフォーマンスで提供する。

Passworkについて

Passworkは、つながるEAI・ETLツールとして、様々なSaaS間のデータ連携を実現するサービスです。ノーコード・ローコードでデータ連携フローを構築でき、企業のDX推進を支援しています。

特定のSaaS向けに最適化した今回の専用エディションにより、より多くの企業様に手軽にデータ連携の価値を体験いただけるようになります。

今後の展開

Praztoは今後も、お客様のニーズに応じた特定SaaS向けエディションの拡充を進めるとともに、各エコシステムのパートナー企業との連携を強化し、日本企業のデータ活用促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名：株式会社Prazto

本社：東京都中央区銀座6丁目10-1. GINZA SIX 13階

代表者：代表取締役 芳賀 怜史

設立：2019 年

URL：https://prazto.com

■お問い合わせ

本件に関するお問い合わせについては以下の問合せフォームよりお願いいたします。

https://prazto.com/contact