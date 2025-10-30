「神綺杏菜のあんなこと」１０回目記念SP！2025年11月3日（祝月）
パーソナリティ：神綺杏菜
クリエイター・インフルエンサーである神綺杏菜（かんざきあんな）が、Spotify、AmazonMusicで毎週月曜日朝7時に更新中の番組「神綺杏菜のあんなこと」（かんざきあんなのあんなこと）が2025年11月3日の配信回で10回目を迎える。
そこで、今回はリスナーから8回分の思い出を送ってもらう企画を行った。
それぞれの思いが神綺に届くと思わず「みんな、○○しか記憶にないんじゃないの！？」と驚く事態に！！
その他にも通常コーナーでは作家スタッフの落書きに神綺からの指摘がはいったり、神綺のおススメする曲を紹介したりしている。
中でも、番組最後には10回を記念するある仕掛けが…
＜『神綺杏菜のあんなこと』番組概要＞
更新日：月曜日７時００分
配信先：Spotify、Amazon Music
提供 ：
番組サイト：https://annakotokap.wixsite.com/kapc
ポッドキャスト番組URL：
https://open.spotify.com/show/3DQocjNGYnjNuaM1xnq9AX?si=30a774755ab5473c