ミュージカル『エリザベート』の作曲家が語る80年の音楽人生

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、世界的作曲家 シルヴェスター・リーヴァイ氏による自伝『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生　映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』を2025年10月30日に発売いたします。


※発行元：株式会社日之出出版（本社：東京都中央区、代表取締役：西山哲太郎）



『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生　映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』2025年10月30日発売

特集ページ :
https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php

■名作ミュージカルを生んだ音楽家――80年の軌跡をたどる


ミュージカル『エリザベート』『モーツァルト！』『レディ・ベス』などで知られる稀代の作曲家、シルヴェスター・リーヴァイが、生誕80年を記念して著した自伝。


激動の時代を経た幼少期から、ハリウッドでの華やかな成功、そしてミュージカル作曲家として世界を席巻するまでの道のりを、音楽への情熱とともに綴ります。



＜登場作品＞


『エリザベート』『モーツァルト！』『マリー・アントワネット』『レベッカ』『レディ・べス』『王家の紋章』『ベートーヴェン』


■「リーヴァイさんの音楽には、人生を変える力がある」井上芳雄さん推薦


リーヴァイさんの音楽には運命を変える力があります。


僕も人生を変えられた一人です。


本書の「エリザベート」ウィーン初演時のエピソードには驚きました。


そんなにも酷評だったとは！


リーヴァイさんが自分の信じる道を進んだことと、シシィが自分だけの生き方を求める姿が重なります。


その音楽の魔術の秘密が、垣間見られる一冊です。


――井上芳雄（ミュージカル俳優）





書誌情報


書名　　：シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今


著者　　：シルヴェスター・リーヴァイ（監修）カール・ホーエンローエ（著）大井知範（訳）


発売日　：2025年10月30日（木）


価格　　：2,750円（税込）


仕様　　：四六判・並製・200頁


ＩＳＢＮ：978-4-8387-3360-6


発売　　：株式会社マガジンハウス


発行　　：日之出出版


ＵＲＬ　：https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php