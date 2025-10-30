ミュージカル『エリザベート』の作曲家が語る80年の音楽人生

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、世界的作曲家 シルヴェスター・リーヴァイ氏による自伝『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』を2025年10月30日に発売いたします。

※発行元：株式会社日之出出版（本社：東京都中央区、代表取締役：西山哲太郎）

■名作ミュージカルを生んだ音楽家――80年の軌跡をたどる

『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』2025年10月30日発売特集ページ :https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php

ミュージカル『エリザベート』『モーツァルト！』『レディ・ベス』などで知られる稀代の作曲家、シルヴェスター・リーヴァイが、生誕80年を記念して著した自伝。

激動の時代を経た幼少期から、ハリウッドでの華やかな成功、そしてミュージカル作曲家として世界を席巻するまでの道のりを、音楽への情熱とともに綴ります。

＜登場作品＞

『エリザベート』『モーツァルト！』『マリー・アントワネット』『レベッカ』『レディ・べス』『王家の紋章』『ベートーヴェン』

■「リーヴァイさんの音楽には、人生を変える力がある」井上芳雄さん推薦

リーヴァイさんの音楽には運命を変える力があります。

僕も人生を変えられた一人です。

本書の「エリザベート」ウィーン初演時のエピソードには驚きました。

そんなにも酷評だったとは！

リーヴァイさんが自分の信じる道を進んだことと、シシィが自分だけの生き方を求める姿が重なります。

その音楽の魔術の秘密が、垣間見られる一冊です。

――井上芳雄（ミュージカル俳優）

書誌情報

書名 ：シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今

著者 ：シルヴェスター・リーヴァイ（監修）カール・ホーエンローエ（著）大井知範（訳）

発売日 ：2025年10月30日（木）

価格 ：2,750円（税込）

仕様 ：四六判・並製・200頁

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3360-6

発売 ：株式会社マガジンハウス

発行 ：日之出出版

ＵＲＬ ：https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php