ミュージカル『エリザベート』の作曲家が語る80年の音楽人生
株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、世界的作曲家 シルヴェスター・リーヴァイ氏による自伝『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』を2025年10月30日に発売いたします。
『シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル「エリザベート」、そして今』2025年10月30日発売
特集ページ :
https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php
■名作ミュージカルを生んだ音楽家――80年の軌跡をたどる
ミュージカル『エリザベート』『モーツァルト！』『レディ・ベス』などで知られる稀代の作曲家、シルヴェスター・リーヴァイが、生誕80年を記念して著した自伝。
激動の時代を経た幼少期から、ハリウッドでの華やかな成功、そしてミュージカル作曲家として世界を席巻するまでの道のりを、音楽への情熱とともに綴ります。
＜登場作品＞
『エリザベート』『モーツァルト！』『マリー・アントワネット』『レベッカ』『レディ・べス』『王家の紋章』『ベートーヴェン』
■「リーヴァイさんの音楽には、人生を変える力がある」井上芳雄さん推薦
リーヴァイさんの音楽には運命を変える力があります。
僕も人生を変えられた一人です。
本書の「エリザベート」ウィーン初演時のエピソードには驚きました。
そんなにも酷評だったとは！
リーヴァイさんが自分の信じる道を進んだことと、シシィが自分だけの生き方を求める姿が重なります。
その音楽の魔術の秘密が、垣間見られる一冊です。
――井上芳雄（ミュージカル俳優）
書誌情報
書名 ：シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今
著者 ：シルヴェスター・リーヴァイ（監修）カール・ホーエンローエ（著）大井知範（訳）
発売日 ：2025年10月30日（木）
価格 ：2,750円（税込）
仕様 ：四六判・並製・200頁
ＩＳＢＮ：978-4-8387-3360-6
発売 ：株式会社マガジンハウス
発行 ：日之出出版
ＵＲＬ ：https://hinode-publishing.jp/info/einlebenimklang-sp.php